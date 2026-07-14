«راكز» توسع حضورها الدولي وتستضيف 12 وفداً تجارياً منذ بداية 2026

تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» توسيع حضورها الدولي، حيث استضافت «راكز» منذ بداية عام 2026 أكثر من 12 وفداً رسمياً وتجارياً، بالتزامن مع تنامي الاهتمام العالمي ببيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة. وأسهمت هذه اللقاءات في تعريف الممثلين الدبلوماسيين والحكوميين والتجاريين عن قرب بالمشهد الاستثماري في الإمارة، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات، ومنظومة الدعم المتكاملة التي توفرها راكز للشركات والمستثمرين.

شملت اللقاءات وفوداً دبلوماسية وحكومية وتجارية من بيلاروسيا وغانا والهند وبلجيكا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وإيطاليا، وشكّلت منصة فعالة لإجراء حوارات بناءة، والتعريف بمزايا السوق المحلي، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.

واطّلعت الوفود على مكانة رأس الخيمة كمركز تنافسي للشركات التي تتطلع إلى دخول سوق دولة الإمارات والمنطقة، أو توسيع عملياتها فيها، وتناولت النقاشات بيئة الأعمال الداعمة في الإمارة، والفرص الواعدة في قطاعاتها المختلفة، وسهولة تأسيس الشركات، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه «راكز» للشركات العاملة في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، وأتاحت العديد من هذه اللقاءات فرصة لتعريف الزوار الجدد براكز للمرة الأولى، ومنحهم فهماً أعمق لدورها في دعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها.

ووفرت اللقاءات مساحة مهمة لتعريف الزائرين بالمنظومة الاقتصادية الشاملة في إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك الجهات والشركاء الداعمون للاستثمار ونمو الأعمال والتأسيس طويل الأمد في السوق، ومثّلت فرصة للأطراف الدولية المعنية للاطلاع عن قرب على نهج الإمارة في ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة وفعالة من حيث التكلفة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الطامحة للتوسع.

وعكست النقاشات تنوعاً في الاهتمامات المشتركة، من استكشاف آفاق التعاون الثنائي والتنسيق إلى زيارات وفود تجارية مستقبلية، ومتابعة أوضاع الشركات القادمة من هذه الأسواق، والعاملة بالفعل في دولة الإمارات.

وركزت بعض اللقاءات على المرونة وقابلية التكيف وأولويات التنمية طويلة الأمد، ما منح الوفود الزائرة رؤية أوضح لنهج رأس الخيمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأسهم اللقاء، الذي جمع مسؤولي راكز مع الجانب الإيطالي في البناء على التعاون القائم بين «راكز» وبي كاد (B-CAD)، بما يدعم الجهود المستمرة لتشجيع الشركات والمستثمرين الإيطاليين على استكشاف الفرص الواعدة في رأس الخيمة.

تنوع الوفود

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يعكس زخم وتنوع الوفود التي استضافتها «راكز» هذا العام، الاهتمام الدولي المتزايد بالمزايا التنافسية التي تقدمها إمارة رأس الخيمة كمركز متكامل ومتصل وداعم للشركات الطامحة للنمو، وتكمن أهمية هذه الزيارات في فتح آفاق عملية للحوار حول دخول الأسواق، والفرص القطاعية، والتعاون طويل الأمد». وأضاف جلاد أنه من خلال هذه اللقاءات، تتيح «راكز» للوفود الزائرة فرصة التفاعل المباشر مع المنظومة الاقتصادية الأوسع في الإمارة، وفهم الفرص المتاحة، وبناء علاقات قوية، يمكن أن تدعم الاستثمارات والتعاون المشترك في المستقبل.