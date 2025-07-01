شركة تعدين بتكوين مرتبطة بعائلة ترامب تخطط لافتتاح مكتب في دبي

تستعد شركة «هت 8»، وهي شركة تعدين بتكوين مقرها ميامي وترتبط بعلاقات مع عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوسيع نشاطها بإنشاء مكتب في دبي، التي باتت تعرف بأنها مركز عالمي متنامٍ لصناعة العملات الرقمية بفضل سياساتها التنظيمية والضريبية المرنة.

وبحسب ملف مسجل لدى مركز دبي المالي العالمي، فقد تقدمت الشركة الأسبوع الماضي بطلب رسمي لافتتاح مكتب لها في الإمارة.

وأكد متحدث باسم الشركة أنها تقوم حالياً بتشكيل فريق عمل في دبي لوضع استراتيجيات للتداول وتخزين العملات الرقمية.

وتشغل «هت 8» حالياً عمليات تعدين بتكوين في كل من تكساس ونيويورك وكندا، وفقاً لتقريرها السنوي للعام 2024، والذي أشار أيضاً إلى أن عدد موظفي الشركة بلغ نحو 220 موظفاً بنهاية العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة آشر جينووت، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «إن التوسع في دبي سيسهم في تعزيز دقة وكفاءة الاستراتيجية الرأسمالية للشركة».

وقد نجحت دبي خلال السنوات الأخيرة في استقطاب شركات ومستثمري العملات الرقمية عبر حوافز ضريبية، من بينها مناطق حرة تعفى من ضريبة الشركات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على قطاع الطاقة.

وترتبط «هت 8» بشركة جديدة تدعى «أمريكان بتكوين» American Bitcoin، وهي شركة يملك جزءاً منها دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.

وتقوم هذه الشركة بدمج غالبية أصول تعدين بتكوين التابعة لـ«هات 8»، وتعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام عبر الاندماج مع شركة مدرجة بالفعل.

وستحتفظ هات 8 بنسبة 80% من الكيان المدمج، كما سينضم عدد من كبار التنفيذيين بالشركة، بمن فيهم جينووت، إلى مجلس الإدارة.

ورغم هذه العلاقة، فقد أكد المتحدث باسم هات 8 أن المكتب الجديد في دبي لا علاقة له بشراكة الشركة مع «أمريكان بيتكوين».