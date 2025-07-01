"دبي للطيران 2025" يكشف عن أجندة فعالياته الرئيسية والأنشطة المصاحبة

أعلن معرض دبي للطيران عن فتح باب التسجيل للمشاركة بنسخته التاسعة عشرة التي تقام خلال الفترة ما بين 17 و21 نوفمبر المقبل في دبي ورلد سنترال.

يهدف المعرض إلى إحداث تحول كبير في قطاع الطيران من خلال برنامجه المُصمم لتعزيز المشاركة والتواصل والابتكار.

وتوفر هذه النسخة منصة رئيسية لدفع عجلة التقنيات المستقبلية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات ويواكب قطاع الطيران المتنامي فيها بوتيرة سريعة.

وأظهرت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يسهم بـ 92 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي ما يعادل 18.2%، إضافة إلى نمو أسطول الطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي يبلغ 5.1% خلال العقد المقبل.

ويحظى المعرض بمكانة راسخة ومتميزة بوصفه أحد أكبر الفعاليات وأكثرها تأثيراً، ويجمع مرة أخرى مجموعة عالمية من صنّاع القرار والمبتكرين لرسم ملامح مستقبل القطاع، ما يفتح الباب أمام المتخصصين والمهتمين بالقطاع لحجز أماكنهم في طليعة الابتكار في مجالي الطيران والدفاع.

من جهته، قال اللواء الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران إن المعرض يتيح منصة لتسليط الضوء على الدور الرائد والمتنامي لدولة الإمارات في قطاعي الطيران والدفاع وفي ظل استمرار تطور القطاع بوتيرة متسارعة، تظل وزارة الدفاع ملتزمة بدفع عجلة الابتكار وبناء القدرات التي ستحدد مستقبل القطاع العسكري ويأتي دعم وتمكين الجيل القادم من المواهب في صلب هذه الرؤية، حيث نعمل على ضمان ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة التقدم العالمي.

وأوضح أن هذه النسخة تطرح نمطاً جديداً للتواصل المؤسسي عبر استضافة حفل على مهبط الطائرات لأول مرة على الإطلاق يجمع نخبة قطاع الطيران العالمي، ويوفر لهم فرصة حصرية للتواصل في سكاي دايف دبي.

وتوقع أن يكون هذا الحفل من أبرز فعاليات أسبوع معرض دبي للطيران والذي يوفر مزيجاً من الأنشطة الترفيهية وفرص التواصل التجاري غير الرسمي، فضلاً عن عروض طائرات الدرون والقفز المظلي، والفعاليات الموسيقية بمشاركة أشهر منسقي الأغاني، وخدمات الضيافة الراقية.

ونوه إلى أن المعرض يشهد إطلاق فعالياته الليلية لأول مرة، التجربة المميزة التي تُقام في اليوم الثاني من الحدث وتستمر حتى الساعة 9 ليلاً، ما يمنح الحضور فرصة إضافية لاستكشاف معرض الطائرات الأرضي، والاستمتاع بحفلات الاستقبال للتواصل، ومشاهدة عرض طائرات الدرون تحت النجوم.

وأشار إلى أنه إضافة إلى الفعاليات الجديدة، يواصل معرض دبي للطيران 2025 دعم جهود الابتكار والأفكار الرئيسية في مختلف القطاعات وتحظى الاستدامة باهتمام خاص لاسيما مع تسارع جهود القطاع لاعتماد حلول أكثر استدامة وكفاءة.

ويشهد المعرض أيضاً عودة فيستا، المركز الرائد للشركات الناشئة في مجال الابتكار والاستثمار في قطاع الطيران والفضاء، إلى جانب برنامج قادة الجيل القادم، والأكاديمية التي أُطلقت مؤخراً بهدف تزويد المواهب بالمهارات والتوجيه اللازمين لتحقيق الازدهار.

إضافة إلى ذلك، يقدم المعرض مجموعة من التجارب المخصصة بهدف تعزيز مستوى التواصل ومشاركة الرؤى في القطاع .

ويستضيف نادي المسؤولين التنفيذيين في قطاع الفضاء نخبة من المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى لمناقشة توجهات القطاع وفرص التعاون الاستراتيجي.

ويحتضن المعرض برنامجاً للوفود هو الأوسع في القطاع وتشارك في استضافته وزارة الدفاع وهيئة دبي للطيران المدني، وحكومة دبي، إضافة إلى برنامج للتواصل بين المشاركين مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر التطبيق الرسمي للمعرض.

وتؤكد هذه الفعاليات جميعها مكانة معرض دبي للطيران بوصفه ملتقى مثالياً لمجتمع الطيران والدفاع العالمي.

وقال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس إنه لطالما كان معرض دبي للطيران يتمحور حول تعزيز الجهود في قطاعي الطيران والدفاع موضحا أن نسخة عام 2025 ستكون الأكثر شمولاً وتركيزاً على المستقبل على الإطلاق، إذ تجمع الجهات الفاعلة في القطاع على مستوى العالم من خلال فعاليات غير مسبوقة وهادفة، مما يوفر مساحة أكبر للتواصل، وعرض التقنيات الرائدة، وتعزيز التعاون في مجال استراتيجيات النمو الطموحة للحكومات في المنطقة.

وأضاف أن معرض دبي للطيران يلعب دوراً متميزاً في رسم ملامح مستقبل القطاع وتماشياً مع ذلك، يسرنا توسيع جهودنا بشأن مشاركة فئة الشباب، مما يساعد على إلهام الجيل القادم من قادة الطيران وتزويدهم بالمعرفة من خلال مبادرات تدعم التعليم والفرص والابتكار وتفتح منصة سكاي فيو، الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، أبوابها أمام الجمهور وتوقع أن تستقبل أكثر من 15,000 شخص على مدار خمسة أيام، مما يوفر وصولاً حصرياً للعروض الجوية الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة الترفيهية.