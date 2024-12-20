تعاون بين «وصل» و«الاتحاد إسكو» لتقديم مشاريع استدامة رئيسة

أعلنت مجموعة وصل توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة المبتكرة، لتنفيذ سلسلة من المبادرات المستدامة ضمن محفظة المشاريع العقارية التابعة لمجموعة وصل.

وتشمل هذه الشراكة مشاريع نوعية، مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتأهيل المباني، وإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية.

بالإضافة إلى تطوير مركز متقدم للقيادة والتحكم. وتأتي هذه المبادرات في إطار دعم استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 ورؤية دبي لمستقبل بيئي مستدام.

كما ستتضمن الشراكة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح 77 عقاراً تابعاً لوصل، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتحقيق قدرة إجمالية تصل إلى 4000 كيلوواط كطاقة قصوى kWp.

ويتوقع أن تولد هذه الأنظمة إنتاجاً سنوياً يبلغ 6.7 ملايين kilowatt-hours، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 34%.

ومن الجدير بالذكر أن بعض العقارات ستعتمد على الطاقة الشمسية لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها من الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تساعد هذه الخطوة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.666 طناً سنوياً، مما يعكس التزاماً قوياً من وصل تجاه استعمال الطاقة المتجددة.

وتتضمن هذه الشراكة إنشاء مركز القيادة والتحكم (CCC) الذي يعتبر نموذجاً للتحول الرقمي في إدارة الطاقة. وسوف يشرف هذا المركز المتطور على أداء الأصول في أكثر من 300 عقار، حيث يتم التحكم عن بُعد في الأنظمة الحيوية، مثل أنظمة التكييف والطاقة الشمسية.

وتشمل المبادرات المستدامة أيضاً تركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية في مواقع عدة، في تأكيد لالتزام «وصل» بدعم النقل الأخضر وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز خيارات التنقل المستدامة.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يضمن المركز الأداء الأمثل للأصول، ويحسن جودة الهواء الداخلي، ويقلل تكاليف التشغيل، ويمكن الصيانة التنبؤية لضمان كفاءة الخدمات على المدى الطويل.

وقال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: «فخورون بالتعاون مع مجموعة وصل لتعزيز رحلتها نحو الاستدامة. ويعكس هذا المشروع التزامنا المشترك بدعم أهداف الاستدامة في دبي عبر تبني حلول مبتكرة للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك.

ونحن نساهم في تحقيق الأهداف البيئية طويلة المدى لدولة الإمارات بينما نهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة المستدامة للسكان».

من جانبه، قال سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول في وصل: «الاستدامة هي جوهر عملياتنا في وصل، وهذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأداء البيئي لمحفظتنا العقارية. كما تتيح لنا هذه المشاريع تحقيق نتائج بيئية إيجابية مع توفير مساحات مستدامة ومريحة لعملائنا».