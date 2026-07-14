دبي تواصل جذب المطورين والمستثمرين العقاريين العالميين

تشهد دبي زخماً متواصلاً في استقطاب شركات التطوير العقاري العالمية، مدعومة بالطلب القوي على الوحدات السكنية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، ما يدفع المزيد من المطورين إلى إطلاق مشاريع جديدة وترسيخ حضورهم في السوق. وفي هذا الإطار، أعلنت جاد جلوبال للتطوير العقاري وضع حجر الأساس لمشروعها السكني الجديد J188 في منطقة الجداف، في خطوة تعكس ثقتها باستمرار نمو السوق العقارية في الإمارة.

وتبلغ القيمة التطويرية للمشروع 250 مليون درهم، فيما ترتفع قيمة محفظة الشركة العقارية إلى أكثر من 2.18 مليار درهم، في إطار خططها للتوسع في السوق الإماراتية.

ويقع المشروع في منطقة كريك فرونت بالجداف، ويضم 129 وحدة سكنية من غرفة وغرفتي نوم بإطلالات على وسط مدينة دبي وخور دبي، مع أسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم وخطة سداد 50/50، على أن يتم تسليمه خلال الربع الثاني من عام 2028.

ويعتمد المشروع مفهوم الهندسة العصبية (Neuroarchitecture)، الذي يركز على تعزيز جودة الحياة من خلال تصميمات تدعم الصحة الجسدية والذهنية، إلى جانب أنظمة إضاءة متوافقة مع الإيقاع الحيوي، وتنقية هواء بمعايير طبية، وعزل صوتي متطور، واستخدام مواد مستدامة ومضادة للبكتيريا.

كما يضم المشروع مرافق تشمل مسبحاً لا متناهياً على السطح، واستوديوهات للياقة واليوغا، ومنتجعاً صحياً، وملعب بادل، ومساحات عمل مشتركة، وحدائق منسقة، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة.

وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جاد جلوبال للتطوير العقاري، إن وضع حجر الأساس لمشروع J188 يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة ويؤكد التزامها بتطوير مشاريع نوعية تجمع بين المواقع الاستراتيجية والتصميم المبتكر والأسس الاستثمارية القوية، بما يواكب تطور القطاع العقاري في دبي ويسهم في دعم رؤية الإمارة لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة.