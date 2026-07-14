"الإمارات دبي الوطني" يتيح أول تسوية للمدفوعات العابرة للحدود بالدولار

يتيح بنك الإمارات دبي الوطني ، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان". وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة "بارتيور"، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية البلوك تشين، ليصبح أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين على البنية التحتية لشبكة "بارتيور".

ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة "بارتيور" وتطورها.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في ابتكار حلول المدفوعات، حيث يواصل جهوده لدمج التقنيات الناشئة التي توفر مزايا تنافسية لعملائه. وتشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسويات، وزيادة شفافية المدفوعات، مما يعكس نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.

وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأمريكي، حيث عمل بنك "جي بي مورغان" كبنك التسوية والمستفيد، يتيح بنك الإمارات دبي الوطني الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان".

ويأتي الإنجاز ثمرة ونتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية والاستثمار الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في شبكة "بارتيور". وبالانتقال من الشراكة إلى التنفيذ الفعلي في غضون فترة زمنية قصيرة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً قدرته على تشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع ضمن إطار مصرفي موثوق ومنظم.

حلول مبتكرة

وقال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تطور احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب هذا التطور وتوفر القيمة لأعمالهم. ويتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة ’بارتيور‘ تقديم تسوية أسرع بالدولار الأمريكي لمستفيدي ’جي بي مورغان‘، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا. ويعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية."ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزداد فيه تبنى المؤسسات المالية على مستوى العالم بنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين لتقليل الخلاف وتحسين شفافية المدفوعات وتسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

المدفوعات العالمية

وقال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية البلوك تشين لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر. ولا شك أن هذا يمنح المؤسسات سرعة وشفافية أكبر في كيفية معالجة المعاملات. وينصب التركيز الآن على توسيع المشاركة عبر العملات والأسواق مع انضمام المزيد من البنوك وإجراء المعاملات على الشبكة."

وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق الربط مع البنوك الأخرى عبر مختلف العملات على شبكة "بارتيور"، بما يعزز خدمة المدفوعات الخاصة به من خلال سرعة التسوية وتقليل أوقات الاستجابة لعملائه من خلال إدارة السيولة القابلة للبرمجة.