"موانئ دبي" تصدر سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة

أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوّث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه.

وتتوقع "دي بي ورلد" من خلال هذا الإصدار، المساهمة في رأب الفجوة التمويلية الكبيرة لهدف الأمم المتحدة رقم 14 (الحياة تحت الماء) وهدف الأمم المتحدة رقم 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي) وزيادة شفافية الإفصاح في استجابة رائدة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الزرقاء.

ويعد الإصدار الجديد الأول من نوعه من فئة السندات الزرقاء من شركة من منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في قيادة قطاع الخدمات اللوجستية والمنطقة نحو مستقبل أكثر مرونة. وتأتي هذه السندات في أعقاب نشر إطار التمويل المستدام للمجموعة مؤخراً، والذي يلتزم بالمعايير الدولية المختلفة. ويأخذ الإطار بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للتمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية و"سندات تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام - دليل الممارس".

وتم تسعير السندات الزرقاء الأولى لمجموعة موانئ دبي العالمية لأجل 5 سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وبعائد قدره 5.25%. ويمثل ذلك أقل فروق أسعار لموانئ دبي العالمية على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك، مما يؤكد جاذبية هذه الاصدار. وكانت مجموعة تي. رو برايس (T. Rowe Price Associates, Inc) هي المستثمر الرئيسي.

يتوافق هذا الإصدار مع استراتيجية المحيطات، واستراتيجيات إزالة الكربون والمياه طويلة الأمد التي أطلقتها مؤخراً مجموعة موانئ دبي العالمية. وتشمل استراتيجية المحيطات أربع ركائز أساسية، وتربط بين التجارة العالمية والاهتمام بالبيئة، وتدعم ريادة المجموعة وتوجهها نحو اقتصاد أزرق مستدام، إضافة إلى ازالة الحواجز أمام العمل المناخي الشامل للمحيطات. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز اتفاق باريس للمناخ وأهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد":"من منطلق مسؤولياتنا كشركة رائدة في التجارة العالمية، نلتزم بالحفاظ على قدرات المحيطات على توفير احتياجات الأجيال القادمة. يتمثل طموحنا في قيادة قطاعنا نحو اقتصاد أزرق مستدام ونعمل مع شركائنا لإزالة الحواجز التي تعيق العمل الجاد والشامل للتعامل مع قضايا المناخ وحماية المحيطات، وسوف تضع هذه الخطوة أساساً قوياً للسنوات القادمة".

وأضاف: "نعمل بشكل متزايد في المناطق التي تتعرض فيها المحيطات للتلوّث، ويفقد فيها التنوّع البيولوجي على السواحل، وتصبح الموارد الحيوية مثل المياه أكثر ندرة، مما يشكل تهديداً كبيراً للطبيعة والبشر. ويمثل هذا الاصدار المبادرة الثانية لمجموعة موانئ دبي العالمية في أسواق التمويل المستدام، مما يُبرز التزامنا بالاستدامة ونهجنا تجاه ممارسات الأعمال المستدامة."

وقال روب شاربس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تي. رو برايس (T. Rowe Price Associates, Inc): "نفخر بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية في إصدار أول سندات زرقاء للشركات في منطقة الشرق الأوسط. ستعمل هذه الصفقة المبتكرة على استخدام رأس المال لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، (الحياة تحت الماء)، مع توفير فرصة لتحقيق عوائد استثمارية جذّابة. ومن المعلوم أن الهدف 14 هو الأكثر احتياجاً للتمويل من بين جميع أهداف التنمية المستدامة. ونأمل أن تكون هذه الصفقة نموذجًا للجهات المصدرة للسندات والمستثمرين الآخرين لدعم الاقتصاد الأزرق."

من جانبه، قال فيليب براون، المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال المستدام لمجموعة سيتي: "تفخر سيتي بدعم مجموعة موانئ دبي العالمية في ترتيب هذا الإصدار الافتتاحي المهم للسندات الزرقاء ضمن إطار التمويل المستدام المحدث والرائد."

وتشمل المشاريع المؤهلة المدرجة ضمن محفظة السندات الزرقاء ما يلي:

• النقل البحري المستدام: دعم الأبحاث والتطوير وشراء أنواع الوقود والتقنيات البديلة للحد من انبعاثات الكربون وغيرها من مصادر التلوّث البحري في القطاع البحري.

• التنمية المستدامة للموانئ: تمويل عمليات تطوير البنية التحتية لتقليل التأثيرات البيئية والضوضاء وتلوّث الهواء.

• الحفاظ على النظام البيئي البحري واستعادته: توسيع مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة للحفاظ على النظم البيئية البحرية واستعادتها، والابتكارات لتعزيز التنوّع البيولوجي.

• التلوّث البحري: مبادرات لمعالجة النفايات والتلوّث في البيئات الساحلية والبحرية، إضافة إلى تحسين نوعية المياه وضمان الوصول العادل إلى الموارد المائية.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقريرها الافتتاحي حول "التأثير والتخصيص" في مجال الصكوك الخضراء، وهو تقرير الشفافية والمساءلة في مجالات الاستدامة. ومن أصل 1.5 مليار دولار تم جمعها في عام 2023، تم تخصيص 1.17 مليار دولار للمشاريع الخضراء المؤهلة. وقد ساهمت المشاريع المموّلة من خلال الصكوك في تجنب أكثر من 177 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 466,057 ميجا جول من الطاقة، وتوليد 866,686 كيلو وات في الساعة من الطاقة المتجددة.

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