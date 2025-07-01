«طيران الإمارات» تضيف 60 طائرة محدثة لزيادة سعة الرحلات إلى مزيد من الوجهات

تعتزم طيران الإمارات تعزيز رحلاتها إلى شنغهاي وزيورخ بإضافة مزيد من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة، إلى جانب زيادة الرحلات إلى ميلانو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، وتعزيز مستوى خدماتها إلى شنغهاي وسنغافورة من خلال تشغيل طائرات الإيرباص A380.

وتأتي هذه التوسعات الأخيرة في الجدول التشغيلي، وزيادة السعة، ونشر الطائرات المحدثة، استجابة للطلب المتزايد على شبكة وجهات الناقلة، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من المسافرين للاستمتاع بتجربة طيران الإمارات الفريدة، خصوصاً مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي حازت على إشادة واسعة.

ويسجل برنامج التحديث الشامل للطائرات، الذي يشمل كل جزء من الطائرة من المقدمة إلى الذيل، تقدماً لافتاً، حيث يتم تحديث طائرة واحدة كل ثلاثة أسابيع. وقد أنجزت فرق مركز طيران الإمارات الهندسي تحديث 60 طائرة منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2022.

وتشمل التوسعات الجديدة في جدول الرحلات والطائرات:

· إضافة رحلة ثالثة يومياً إلى ميلانو، وهي الرحلة «ئي كيه 101/102»، على متن طائرة البوينج 777-300ER اعتباراً من 26 أكتوبر.

· ترقية الرحلة «ئي كيه 247/248» على الخط المشترك ريو دي جانيرو وبوينس آيرس إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر.

· تشغيل خط شنغهاي بطائرة بوينج 777 محدثة اعتباراً من 20 يوليو، وسيتم ترقية الرحلة «ئي كيه 302/303» إلى طائرة إيرباص A380، بينما سيتم تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى المدينة، «ئي كيه 304/305» بطائرة بوينج 777 محدثة اعتباراً من 26 أكتوبر.

· تشغيل الرحلة اليومية الثالثة «ئي كيه 314/315» بين دبي وسنغافورة، بطائرة إيرباص A380 اعتباراً من 26 أكتوبر.

كما تعتزم طيران الإمارات تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى زيورخ، «ئي كيه 85/86»، اعتباراً من 1 فبراير 2026 بطائرة A380، لتحل محل طائرة البوينج 777 المحدثة حالياً. وستطرح الدرجة السياحية الممتازة على رحلتها «ئي كيه 87/88» بطائرة الإيرباص A380 المحدثة، اعتباراً من 1 فبراير 2026 أيضاً.

ورغم الظروف التشغيلية المتغيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية، واصلت شبكة طيران الإمارات عملها كالمعتاد، وتواصل الناقلة تكثيف عملياتها لمواكبة الطلب خلال موسم الصيف الحالي والفترة الشتوية المقبلة.

وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بأحدث منتجات طيران الإمارات على متن طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة، مع تجربة محسنة في جميع درجات السفر. وتضم طائرة البوينج 777 ذات الأربع درجات 6 أو 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و38 أو 40 مقعداً في درجة الأعمال، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و256 مقعداً في الدرجة السياحية.

أما طائرة الإيرباص A380 المحدثة بتقسيم الأربع درجات، فتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة في مقدمة الطابق الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2 للمقاعد. وتوفر هذه المقاعد مساحة واسعة للجلوس والعمل والاسترخاء، إلى جانب ميزات مخصصة مثل نقاط شحن مدمجة وطاولة جانبية للمشروبات.