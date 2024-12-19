"إيليت القابضة" توقّع اتفاقية لإنشاء مركز متكامل للسيارات بقيمة 100 مليون درهم

أعلنت "مجموعة إيليت القابضة"، الرائدة والمتنوعة في قطاعات السيارات والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيعها اتفاقية مساطحة لإنشاء مركز متكامل بمساحة إجمالية تبلغ مليون قدم مربّع في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية.

ويهدف هذا المرفق الجديد بقيمة 100 مليون درهم إماراتي إلى تعزيز نمو قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية، بما يؤكد على التزام "إيليت جروب القابضة" بتعزيز الابتكار ضمن محفظة أعمالها المتنوّعة.

وقد شارك في حفل توقيع اتفاقية المساطحة للمشروع الجديد في مدينة دبي الصناعية، إحدى المجمّعات العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، وتامر أبو خلف، الشريك في "مجموعة إيليت القابضة".

وسيكون هذا المركز، المتوقّع أن يدخل حيّز التشغيل في الربع الثاني من العام 2026، بمثابة مركز رائد لعمليات "مجموعة إيليت القابضة" التي تلبّي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. وتضم المجموعة تحت مظلتها شركات رائدة، بما في ذلك "إيليت كارز"، الشركة المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تربطها شراكات حصرية مع علامات تجارية عالمية بارزة، مثل شركة "زينڤو أوتوموتيڤ" الدنماركية المتخصصة في تصنيع السيارات الفاخرة، وعلامة "جيتور" الرائدة في قطاع سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى العلامة التجارية الناشئة "سوإيست"، التي تقدم سيارات متعددة الاستخدامات عصرية ومبتكرة. كما تشمل الشركات التابعة للمجموعة كلاً من "زيد آر تي كونتراكتنج" و"إيه آر تي إيليت" المتخصصة في تأجير السيارات وغيرها.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ سعي قطاع السيارات إلى الابتكار باستمرار يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وإيجاد وظائف جديدة تتطلب امتلاك مهارات محدّدة. وقال: "يأتي استثمار "مجموعة إيليت القابضة" في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على الثقة المتنامية ببيئة الأعمال القوية والمزدهرة في دولة الإمارات وقدرتها على جذب الشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة".

وأضاف: "سيسهم المركز الجديد لمجموعة "إيليت القابضة" في تعزيز التميّز الصناعي وسيعود بأثر إيجابي ملحوظ على مجتمعنا واقتصادنا بشكل عام، عبر تعزيز الكفاءة ضمن القطاعات الحيوية مثل السيارات والتجارة الإلكترونية. نرحب دوماً بانضمام مثل هؤلاء الشركاء إلى مجتمعنا الصناعي الرائد، للإسهام في تحقيق تطلعاتنا المرتبطة بالنمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، قال تامر أبو خلف، الشريك في مجموعة إيليت القابضة: "نشعر بالحماس والتفاؤل حيال مستقبل شركتنا، بينما ننطلق نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسّع. ويُعدّ هذا الاستثمار خطوة بارزة في سعينا الطموح نحو توسيع نطاق أعمالنا ضمن القطاعات الرئيسية وترسيخ مكانتنا في هذه المنطقة الحيوية. وتدعم بيئة العمل المتكاملة في مدينة دبي الصناعية رؤيتنا للابتكار والريادة في الصناعات التي تسهم في رسم معالم اقتصادنا المستقبلي، باعتبارها مركزاً للتميّز يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار على مستوى عملياتنا".

وأضاف قائلاً: "تتضمن إستراتيجيتنا للنمو على افتتاح فروع جديدة وتوسيع شبكات وكلاء السيارات وبناء شراكات إستراتيجية، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية الفاخرة والمتميّزة إلى دولة الإمارات، في ظلّ توفير المزيد من الحلول الصديقة للبيئة مثل المركبات الكهربائية والهجينة ودعم التحوّل الرقمي ضمن عملياتنا المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والسيارات. ونفخر اليوم بانضمامنا إلى مجتمع مدينة دبي الصناعية الرائد، الذي يوفر بنية تحتية بمعايير عالمية تدعم الاستدامة والكفاءة في استخدام الموارد، بما يجعلها الوجهة المثالية لمواصلة مسيرة نموّنا الطموحة".

وتتوافق خطط نمو "مجموعة إيليت القابضة" في مدينة دبي الصناعية مع رؤيتها الطموحة لتحقيق النمو ضمن القطاعات المستقبلية. وسيكون هذا المرفق، الذي يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن الخاصّة بقطارات الاتحاد وشبكة الطرق الوطنية الرئيسية، بمثابة مركز رائد للتميّز يسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة والابتكار.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الصناعية قد ساهمت منذ أكثر من عقدين في دعم قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية الإقليمية، علماً أنّها تضمّ اليوم أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل. وتوفر وجهة التصنيع الرائدة على مستوى المنطقة لعملائها بنية تحتية بمواصفات ومعايير عالمية، بما في ذلك الأراضي ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية التي تلبّي احتياجات ست مناطق صناعية متخصّصة تسهم في استخدام الموارد بكفاءة والحدّ من النفايات.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.