«دبي القابضة» تبرم أول صفقة بيع أرض مع «سيليكت جروب» في نخلة جبل علي ودبي للتصميم

أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، وسيليكت جروب، المجموعة المتخصصة متعددة التخصصات في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي في المشروع المشترك، شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، عن دخولهما في اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تطوير مشاريع استثنائية في نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم اللذين يعتبران من أكثر المواقع تميزاً وجاذبية في دبي.

تشكل هذه الاتفاقية البارزة أول صفقة استراتيجية لبيع أرضٍ تبرمها دبي القابضة مع مطور عقاري مستقل في نخلة جبل علي، مؤكدة التزامها بتحقيق قيمة طويلة الأجل عبر محفظتها من المشاريع التطويرية الرئيسية عالمية الطراز. وتدعم هذه الخطوة النوعية رؤية موحدة للطرفين لتطوير مجتمعات حيوية ترتقي بمكانة دبي بوصفها وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

ستقوم سيليكت جروب بتطوير وإنجاز مشروعين تطويريين ضخمين سيحدثان نقلة نوعية في المشهد العمراني المزدهر لدبي. ففي نخلة جبل علي، ستنشئ المجموعة وحدات سكنية وفندقية راقية ترسي معايير جديدة لأنماط الحياة الفاخرة على الواجهة المائية في هذه الوجهة عالمية المستوى. أما في حي دبي للتصميم، فستطور مجتمعاً حيوياً متعدد الاستخدامات، يمزج بسلاسة بين الثقافة والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة في قلب أبرز الوجهات الإبداعية في دبي.

وجهة ساحلية عالمية

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـدبي القابضة للعقارات: «تمثل نخلة جبل علي مشروعاً تطويرياً استثنائياً من شأنه الارتقاء بسمعة دبي العالمية بوصفها وجهة رائدة للعيش على الواجهة البحرية. ومن خلال تعاوننا مع سيليكت جروب، فإننا نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى إنشاء وجهة ساحلية عالمية المستوى، ترسي معايير جديدة للتجارب السكنية والضيافة الفاخرة. وتؤكد هذه الشراكة مجدداً التزامنا بترسيخ مكانة الإمارة كونها وجهة عالمية مرموقة للحياة العصرية والاستثمار».

موقعان فريدان

بدوره، قال رحيل أسلم، رئيس مجلس إدارة سيليكت جروب: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار والابتكار وجودة الحياة. وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجيتنا المستمرة لتقديم مشاريع استثنائية في ممرات النمو الرئيسية. ونتطلع بحماس كبير لما سنقدمه للسوق في كل من نخلة جبل علي وحي دبي للتصميم، وهما موقعان فريدان يتوافقان تماماً مع قيم علامتنا التجارية التي تركز على المواقع البحرية والجودة والرقي وخلق القيمة على المدى الطويل».

تشكل هذه الصفقة الاستراتيجية استمراراً لتوسع سيليكت جروب المدروس في المشاريع ذات التأثير الكبير والتصميم المبتكر التي تلبي احتياجات جيل جديد من السكان والمستثمرين العالميين، الباحثين عن بيئات غامرة تتجاوز المفاهيم التقليدية للفخامة. وينظر إلى كل مشروع ليس فقط باعتباره وجهة مادية، بل مساهمة هادفة في دفع عجلة تطور الهوية الحضرية لدبي.

وبفضل سجلها الحافل بالإنجازات المتميزة، والذي يتضمن مشاريع مثل سيكس سنسز ريزيدنسز نخلة جميرا وبنينسولا الخليج التجاري، بالإضافة إلى المشروع الذي تم إطلاقه أخيراً سيكس سنسز ريزيدنسز دبي مارينا، تواصل سيليكت جروب تخطي حدود الجودة والابتكار والتطوير القائم على التصميم. وقد أدى تسليم المجموعة المستمر لوجهات عالية الجودة إلى ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد رواد التطوير العقاري وأكثرهم موثوقية في دولة الإمارات.