مدهش و«بيبي شارك» يجتمعان في أول تعاون من نوعه

شكّل مدهش، على مدار أكثر من 25 عاماً، أحد أبرز رموز مفاجآت صيف دبي، ورسم البسمة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال، ليصبح إحدى أكثر الشخصيات العائلية المحبوبة في دبي. ويواصل مدهش ودانة إلهام الأطفال والعائلات من خلال مغامراتهما المليئة بالمرح والخيال، ليقدّما معاً تجارب لا تُنسى تعكس روح دبي كمدينة للمتعة والاكتشاف.

ويبدأ مدهش هذا الصيف فصلاً جديداً في مسيرته، إذ تجمع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، مدهش ودانة مع الشخصية العالمية «بيبي شارك»، من ابتكار شركة بينكفونغ، في أول تعاون من نوعه، والذي يُعد أكبر تعاون يشهده عالم مدهش حتى الآن.

مغامرات

ويجمع هذا التعاون بين اثنتين من أشهر العلامات الترفيهية المخصصة للأطفال على مستوى العالم، من خلال إطلاق أغنية بعنوان «مدهش وبيبي شارك: مدينة مليئة بالمغامرات»، والتي تُعرض لأول مرة في 18 يوليو 2026. ومع تجاوز أغنية «بيبي شارك» أكثر من 17 مليار مشاهدة على منصة يوتيوب، يشكل هذا التعاون فرصة استثنائية لتعريف ملايين الأطفال والعائلات حول العالم بشخصية مدهش، والاحتفاء بدبي ضمن حملة «مدينة مليئة بالمغامرات» من خلال الموسيقى والخيال والمرح.

ولا تقتصر هذه التجربة على الشاشة، بل تمتد إلى عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية العائلية الداخلية في المنطقة، وإحدى أبرز الوجهات الرئيسية ضمن مفاجآت صيف دبي. واعتباراً من 18 يوليو، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعرض حي حصري يجمع مدهش ودانة و«بيبي شارك»، ويتضمن فقرات غنائية تفاعلية، واستعراضات راقصة مفعمة بالحيوية، ولحظات تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة. كما ستُتاح للعائلات، عقب كل عرض، فرصة لقاء الشخصيات الثلاث لالتقاط الصور التذكارية لتسجيل أمتع اللحظات.

ويُقام العرض الحي الحصري وفعالية اللقاء والتقاط الصور يومياً في عالم مدهش حتى 23 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026.