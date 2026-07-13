«سالك» توسع حلول الدفع الذكية إلى «دبي هاربور».. 845 موقفاً جديداً بخدمة دفع رقمية متكاملة

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وشمال القابضة، الشركة الاستثمارية متعددة المجالات، توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في «دبي هاربور»، وذلك في إطار تعزيز منظومة التنقل الذكي والخدمات الرقمية في الإمارة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سالك» حلول الدفع الرقمي في موقف المركبات الجديد بالتعاون مع شركة باركونيك، بما يتيح للمستخدمين سداد رسوم المواقف مباشرة عبر حساباتهم في «سالك» دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتحسين تجربة التنقل للزوار والمقيمين.

ويأتي تفعيل الخدمة بالتزامن مع قرب تشغيل أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في «دبي هاربور»، والذي يتكون من 9 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 31.487 متراً مربعاً، ويوفر نحو 845 موقفاً للمركبات، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات المواقف في الوجهة الحيوية والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك دبي مارينا، وممشى مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: إن الشراكة تمثل خطوة جديدة ضمن تحول الشركة إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، مؤكداً مواصلة توسيع خدماتها في المواقع الرئيسية والأصول الاستراتيجية عبر حلول ذكية تعزز كفاءة التنقل وتجربة المتعاملين.

من جانبه، أكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة «شمال»، أن دمج حلول الدفع السلس من «سالك» في مرفق مواقف «دبي هاربور» يعكس التزام الشركة بتطوير وجهات عالمية المستوى تعتمد على البنية التحتية الذكية، وتوفر تجربة أكثر سهولة للزوار.

خدمات رقمية

وتدعم المذكرة استراتيجية «سالك» الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها الرقمية خارج منظومة التعرفة المرورية، وتعزيز حضور محفظتها الإلكترونية في الوجهات الحيوية ومرافق النقل والمواقف الذكية، كما تنسجم مع توجهات «شمال» لتطوير بنية تحتية متقدمة وتجارب متكاملة في مشاريعها، بما يعزز مكانة دبي واحدة من أكثر المدن ذكاءً وترابطاً واستدامة.