بعد جولة تمويل بـ132 مليون درهم.. «أتليس» أحدث المنضمين إلى دبي

تواصل الشركات العالمية تعزيز حضورها في دبي؛ بفضل ما تقدمه الإمارة من بنية تحتية رقمية ولوجستية متطورة وبيئة تشريعية مرنة، حيث شهدت الفترة الأخيرة توسعات نوعية في عدة قطاعات رئيسية.

وفي هذا الاتجاه افتتحت شركة أتليس (Atlys)، المنصة المتخصصة في تكنولوجيا السفر، أول مركز خدمة عملاء لها في «برجمان مول» بدبي، في خطوة تمثل أول حضور فعلي للشركة على مستوى العالم.

وتعد دولة الإمارات أكبر أسواق «أتليس» خارج الهند، كما تتصدر الأسواق الدولية من حيث مساهمتها في أعمال الشركة، إذ تشكل الأسواق الخارجية، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، نحو 50% من إجمالي أعمال «أتليس». ومنذ دخولها السوق الإماراتية عام 2024، احتلت الدولة موقعاً محورياً في الاستراتيجية العالمية للشركة، في ظل احتضانها أكبر الجاليات المقيمة في العالم، وكونها مركزاً عالمياً لسفر الأعمال والسياحة.

ويتيح المركز إمكانية الحصول على استشارات مباشرة، ومراجعة المستندات، والاطلاع على آلية معالجة الطلبات، بما يعزز شعور المتعاملين بالطمأنينة في إحدى أهم مراحل التخطيط للسفر، كما يعزز المركز من حضور «أتليس» في المنطقة، ويسهّل وصول المسافرين في مختلف أنحاء الدولة إلى خدماتها.

وفي هذا الصدد قال موهاك ناهتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أتليس»: «لطالما كانت رسالتنا تتمثل في تبسيط إجراءات السفر الدولي، إذ تبدأ هذه الرحلة بطلب الحصول على التأشيرة. ويوفر مركز خدماتنا في برجمان مول للمسافرين وسيلة إضافية للتواصل مع «أتليس» من خلال الحصول على إرشادات مباشرة من الخبراء داخل المركز، مع الحفاظ على المستوى ذاته من السرعة والشفافية الذي يوفره التطبيق. وتمثل الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة السفر العالمية، كما تشكل محوراً أساسياً لنمو أعمالنا، وهو ما جعلها الخيار الأمثل لافتتاح أول مركز لنا».

ويأتي افتتاح المركز بعد نجاح «أتليس» في جمع 36 مليون دولار (132 مليون درهم) ضمن جولة تمويل جديدة في وقت سابق من العام الجاري، بقيادة شركة «سوسكويهانا آسيا فينتشر كابيتال»، وبمشاركة المستثمرين الحاليين «إليفيشن كابيتال» و«لونغ جورني فنتشرز وبيك بارتنرز»، كما انضمت «ميك ماي تريب» إلى الجولة بصفتها مستثمراً استراتيجياً.

توسع

وتعتزم الشركة توظيف التمويل في التوسع عالمياً بأسواق جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق التي تنشط فيها حالياً، إلى جانب تسريع تطوير حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل إجراءات الحصول على التأشيرات. وتعالج «أتليس» حالياً طلبات تأشيرات بمعدل سنوي يتجاوز 700 ألف تأشيرة، محققة نمواً بأكثر من 11 ضعفاً مقارنةً بعام 2024.