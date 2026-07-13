«9 ياردز إكس» تستحوذ على شركة «لبيب للذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة 9 ياردز إكس، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، والتابعة لمجموعة 9 ياردز القابضة، الاثنين، عن استحواذها على شركة «لبيب للذكاء الاصطناعي» ضمن خطوة استراتيجية تعكس توجهها نحو توسيع حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراتها في تطوير الحلول التقنية المتقدمة.

وتمثل الخطوة محطة مهمة في مسيرة 9 ياردز إكس نحو ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأكثر نمواً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحلول التقنية المتقدمة، وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

وقال حسام الملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9 ياردز القابضة، والعضو المنتدب لـ 9 ياردز إكس: «يُمثل الاستحواذ على شركة «لبيب للذكاء الاصطناعي» من قبل 9 ياردز إكس استثماراً استراتيجياً في مستقبل التكنولوجيا المطورة في دولة الإمارات. ونفخر بانضمام المواهب المحلية المتميزة، إلى جانب ما تضيفه من ملكية فكرية وابتكارات قائمة على البحث العلمي».

وتقدم 9 ياردز إكس حلولاً متقدمة للذكاء الاصطناعي من خلال منصة تقنية قابلة للتوسع تجمع بين القدرات المتقدمة للبيانات، ونماذج اللغة الكبيرة، والرؤية الحاسوبية، والأتمتة الذكية لخدمة الجهات الحكومية والمؤسسات. ومن خلال دمج الكفاءات والأصول الفكرية والتقنيات التابعة لشركة لبيب للذكاء الاصطناعي، ستعزز الشركة قدراتها في هذا المجال، وتوسع محفظتها من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسرّع وتيرة الابتكار في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للذكاء الاصطناعي.

ذكاء اصطناعي

وقال الدكتور محمد يعقوب، المؤسس لشركة لبيب والشريك والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في 9 ياردز إكس: «انطلقت الشركة من إيمان راسخ بأن الأبحاث المتقدمة يجب أن تتحول إلى أثر ملموس. يوفر لنا الانضمام إلى 9 ياردز إكس الإمكانات والموارد والقدرات التجارية اللازمة لتسريع نشر تقنياتنا وتوسيع نطاق الاستفادة من الابتكارات المطورة في دولة الإمارات لتصل إلى شريحة أوسع من المستفيدين داخل المنطقة وخارجها».

وفي إطار عملية الاستحواذ، سيتم دمج الكفاءات والأصول الفكرية والتقنيات التابعة لشركة لبيب للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة 9 ياردز إكس لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في قطاعات استراتيجية تشمل المدن الذكية، والجهات الحكومية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والإعلام، والاتصال. وسيركز الكيان الموحّد على توسيع نطاق المنصات والحلول القائمة وتعزيز محفظته من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والرؤية الحاسوبية والأتمتة الذكية، بما يسهم في دعم اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار وتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي.