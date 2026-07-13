«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم تسهيلاً للتمويل التجاري بقيمة 50 مليون دولار

أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في الإمارات، عن دعم صفقة تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار تمتد 3 سنوات لصالح شركة «جيرالد ميتالز إس.إيه.آر.إل» (Gerald Metals Sàrl) التابعة لــ«مجموعة جيرالد» ومقرها جنيف، بينما تولى «بنك أبوظبي التجاري» دور الجهة المُموِّلة. وقد أدت شركة كلايد آند كو مهام المستشار القانوني لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وتجسّد الصفقة الدور المحوري الذي تضطلع به «الاتحاد لائتمان الصادرات» في تسريع نمو الصادرات الإماراتية غير النفطية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تؤكد على التزام الشركة المتواصل بتمكين النمو المستدام للصادرات وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.

وتجمع هذه الصفقة بين المنصة التجارية العالمية التابعة لــ«مجموعة جيرالد»، والقدرات التمويلية التي يتمتع بـها «بنك أبوظبي التجاري»، والدعم الذي تقدمه «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بهدف تسهيل تصدير السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، بما يسهم في تنويع قاعدة الصادرات الإماراتية واستدامة نموها. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد، وازدياد تقلبات الأسواق، تعكس هذه الصفقة أهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية في دعم التجارة الدولية وتعزيز مرونتها.

صفقة نوعية

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: «يسرّنا أن نتعاون مع «مجموعة جيرالد» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة النوعية، التي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه «الاتحاد لائتمان الصادرات» في دعم الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. ومن خلال توفير حلول تمويلية مهيكلة لتعزيز الصادرات، نواصل دعم نمو التدفقات التجارية للسلع إماراتية المنشأ، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة والمرنة. كما تجسّد شراكاتنا مع كبرى الشركات التجارية العالمية والمؤسسات المالية الوطنية التزامنا بتسريع نمو الصادرات وتوسيع الحضور العالمي للسلع إماراتية المنشأ».

محطة بارزة

وقالت باتريشيا نيكولوبولوس، المدير المالي لــ«مجموعة جيرالد»: «يمثّل إتمام أول صفقة تمويل مدعومة من شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» محطة بارزة في إطار جهود «مجموعة جيرالد» المتواصلة لتنويع استراتيجيتها التمويلية، وتوسيع نطاق وصولها إلى مصادر السيولة المستقرة والمهيكلة. ويسعدنا التعاون مع كل من «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك أبوظبي التجاري» في هذه الصفقة التي تدعم التدفقات التجارية إماراتية المنشأ، وتعزز في الوقت ذاته قدرتنا على توفير حلول تمويل موثوقة ومتكاملة لسلاسل الإمداد لعملائنا وشركائنا في أسواق المعادن العالمية».

وتؤكد الصفقة التمويلية متانة منظومة التمويل التجاري في دولة الإمارات وتطورها، كما تعكس فعالية التعاون بين شركات تجارة السلع العالمية، والمؤسسات المالية الوطنية الرائدة، وشركات ائتمان الصادرات في تعزيز مرونة التجارة العابرة للحدود. وعلاوة على ذلك، ترسي الصفقة معياراً واضحاً لهيكلة حلول تمويلية مبتكرة تحدّ من المخاطر، بما يدعم التوسع المستمر للصادرات إماراتية المنشأ، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة.