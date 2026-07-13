«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق برنامج «رائدة» في سبتمبر 2026

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج «رائدة»، المقرر انعقادها في سبتمبر 2026، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي، مع توفير فرص جديدة لبناء القدرات، وتعزيز نمو الأعمال، وزيادة مساهمتها المستدامة في التنمية الاقتصادية.

وتقدم النسخة الثانية من البرنامج تجربة أكثر تطوراً وتفاعلية، صُممت لتحقيق أثر عملي أكبر للمشاركات، حيث سيخضع المتقدمون لعملية اختيار تنافسية يشرف عليها مجلس سيدات أعمال أبوظبي ومجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط، وستتاح للمشاركات المختارات فرصة الانضمام إلى دورة تدريبية حضورية على مدى يومين، والحصول على جلسات فردية مع نخبة من الخبراء والمرشدين، بالإضافة إلى التنافس في فعالية «فالكون تانك (Falcon Tank)»، وهي مسابقة العروض التقديمية الرئيسية للبرنامج، والتي ستمنح الأفكار الفائزة دعماً إعلامياً مدفوعاً لتنفيذ حملاتها التسويقية.

منصات عملية

وقالت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يمثل تمكين الشركات التي تقودها المرأة أحد أكثر الاستثمارات الاستراتيجية أهمية في مستقبل اقتصاد أبوظبي، ويعكس إطلاق النسخة الثانية من برنامج (رائدة) التزامنا المتواصل بتوفير منصات عملية عالية الأثر تدعم رائدات الأعمال في تنمية أعمالهن بثقة، والتوسع بوضوح في الرؤية، وتعزيز دورهن القيادي وتأثيرهن في المنظومة الاقتصادية». وأضافت: «من خلال الجمع بين الفهم العميق الذي يمتلكه المجلس لمنظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، والخبرات العالمية لمجموعة بوبليسيس جروب في مجالات الاتصال والإعلام والإبداع والتقنيات الناشئة، نعمل على توفير قيمة ملموسة للمشاركات، بما يسهم في بناء قطاع خاص أكثر تنوعاً وحيوية وتنافسية في الإمارة».

وقال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبليسيس جروب في الشرق الأوسط وتركيا (Publicis Groupe): «يجسد تعاوننا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التزامين أساسيين بالنسبة لنا وهما؛ الاستثمار في دعم نمو الشركات الصغيرة، وتهيئة مسارات حقيقية تمكّن السيدات من تطوير مهاراتهن، وتعزيز حضورهن وثقتهن بأنفسهن. وتأتي النسخة الثانية من برنامج (رائدة) في مستوى أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق هذين الهدفين، إذ نسعى إلى تزويد المشاركات بقدرات عملية يمكن تطبيقها مباشرة في أعمالهن، وإتاحة فرص حقيقية للدعم والوصول إلى الموارد التي تصنع فارقاً ملموساً في مسيرتهن المهنية».

منهج تدريبي

وصُمم المنهج التدريبي للنسخة الثانية بما يتماشى مع المتطلبات المتسارعة لبيئة الأعمال الحديثة، حيث يركز على أساسيات التسويق والقيادة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى، وبناء العلامة التجارية الشخصية، واستراتيجيات الإعلام المدفوع، وتطوير الأفكار الإبداعية للحملات التسويقية. وسيتولى تقديم الجلسات نخبة من خبراء مجموعة بوبليسيس العاملين في مجالات الاتصال والإعلام والإبداع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويجمع برنامج «رائدة» نخبة من رائدات الأعمال في أبوظبي ضمن بيئة داعمة للتعلم المتبادل والتعاون وتبادل الخبرات، بما يساعد المشاركات على بناء علاقات مهنية مثمرة ومستدامة تسهم في دعم نمو أعمالهن على المدى البعيد.