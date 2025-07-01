مبادلة تستحوذ على حصة 30% في «لوسكام إنترناشونال» العالمية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، موافقتها على الاستحواذ على حصة قدرها 30% في شركة لوسكام إنترناشونال، العاملة في مجال توفير حلول تجميع المنصات «pallet pooling» والتغليف القابل لإعادة الاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستنضم مبادلة، بموجب هذا الاتفاق، إلى مجموعة المساهمين الحالية، التي تضم «تروستار كابيتال»، ذراع الاستثمار المباشر التابعة لشركة «سيتك كابيتال هولدنغز»، وشركة «فاونتن فست»، إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر المستقلة في آسيا، بالإضافة إلى شركة «سينوترانس» التابعة لمجموعة «شاينا ميرشانتس».

وتتخذ شركة لوسكام من هونغ كونغ مقراً رئيسياً لها، وتزاول عملياتها في 12 دولة ومنطقة في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا والصين الكبرى، وتقدم حلولاً لوجستية مستدامة وعالية الجودة في مجالات التجميع والتوزيع لكبريات الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والتجزئة والتصنيع.

وتمتلك لوسكام سجلاً حافلاً في هذا المجال يعود إلى عام 1942، وقد رسخت مكانتها كشريك موثوق في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وتخضع هذه الصفقة للشروط المعتادة لاستكمال العمليات الاستثمارية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.