مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي يناقش دعم الإعلام لريادة الأعمال

نظم مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، ممثلاً في اللجنة الإعلامية، لقاء تعريفياً بمقره في أبوظبي، حول دور الإعلام وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي.

وتناول اللقاء التعريف بأهداف المجلس، ولجانه النوعية، ومبادراته، ومشاريعه المستقبلية، وخطته الاستراتيجية، وشهد نقاشات حول دور المجلس وأهمية وسائل الإعلام في تطوير الأعمال والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية. حضر اللقاء الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة المجلس، والمستشار محمد المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، وأسيل الحجاوي، نائب الرئيس، بجانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.