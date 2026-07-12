جمارك دبي تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية

واصلت جمارك دبي الاستثمار في تطوير قياداتها التنفيذية، من خلال استعراض أبرز محاور ومخرجات برنامج «القيادة لاستشراف مستقبل التجارة الاستراتيجية»، بما يسهم في نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، في إطار استراتيجيتها 2026-2030.

وانطلق البرنامج خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2026، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، بهدف تعزيز جاهزية القيادات لمواكبة التحولات العالمية، وترسيخ ريادة جمارك دبي في تطوير منظومة جمركية مستقبلية تدعم تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

ويأتي البرنامج ضمن توجهات جمارك دبي الرامية إلـى بناء قيادات الصف الثاني والثالث لتعزيز الفكر العالمي والقدرة علـى استشراف المتغيرات وتحويلها إلـى فرص تطوير، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وركز البرنامج على أبرز القضايا التي تعيد رسم مستقبل التجارة العالمية، وفي مقدمتها المتغيرات الجيو اقتصادية المتسارعة، والأمن الاقتصادي، والتنافس التكنولوجي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير العمليات الجمركية، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وذلك من خلال جلسات علمية وورش عمل متخصصة قدمها الخبير العالمي في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية أليكس كابري.

مواكبة التحولات

وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «يمثل الاستثمار فـي القيادات استثماراً استراتيجياً فـي مستقبل المؤسسة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية وصياغة حلول استباقية تدعم استدامة التميز وتعزز جاهزية دبي للمستقبل، فالتجارة العالمية تشهد اليوم نقلة نوعية بفعل برامج الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والإجراءات المتطورة في إدارة التجارة، الأمر الذي يتطلب قيادات تمتلك الفكر العالمي، وتقرأ المتغيرات بعمق، وتحولها إلى سياسات وخدمات جمركية أكثر مرونة وكفاءة. ومن خلال استراتيجيتنا 2026-2030 نواصل إعداد قيادات قادرة على قيادة المستقبل، بما يعزز تنافسية دبي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».

وشمل البرنامج سلسلة من الزيارات واللقاءات مع عدد من أبرز المؤسسات الحكومية والاقتصادية العالمية في سنغافورة وماليزيا، من بينها مركز الابتكار Terminal X التابع لمجموعة مطار شانغي، والمقر الإقليمي لموانئ دبي العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومركز الابتكار التابع لشركة DHL، إلى جانب جمارك سنغافورة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الهجرة ونقاط التفتيش، ومركز Invest Malaysia، ومصرف DBS، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في الابتكار، والرقمنة، وإدارة المنافذ، والسياسات الاقتصادية، والخدمات اللوجستية، وتوظيف التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات فـي المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأسهم البرنامج في تعزيز معارف القيادات المشاركة بالاتجاهات العالمية المؤثرة في مستقبل التجارة، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز كفاءة التفتيش الجمركي، وتسريع التحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل، بما يدعم تطوير منظومة العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية. وتجسد هذه المشاركة نهج جمارك دبي في الاستثمار المستمر في كوادرها القيادية، والاستفادة من الخبرات العالمية لبناء منظومة جمركية أكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز تنفيذ استراتيجيتها 2026-2030، ويدعم استدامة التميز المؤسسي، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.