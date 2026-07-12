«بنك أوف أمريكا»: الإمارات بين أبرز المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير لـ«بنك أوف أمريكا» أن الإمارات أصبحت من بين أبرز المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على مدى التقدم، الذي حققته دولة الإمارات في مجال المنافسة عالمياً في تطوير وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير، إنه بينما لا تزال الولايات المتحدة والصين متقدمتين بفارق كبير في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي يبرز عدد قليل من الدول رواداً في هذا المجال. ومن بين الدول خارج الولايات المتحدة والصين منح بنك أوف أمريكا دولة الإمارات مكانة متقدمة أخرى، مدعومة باستثمارات حكومية ضخمة، وموارد طاقة وفيرة، وواحد من أعلى معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي في العالم، على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تشكل عاملاً مهماً من عوامل عدم اليقين.

وأشار التقرير إلى أن مشهد الذكاء الاصطناعي يزداد تركيزاً حول الولايات المتحدة والصين، حيث تحافظ واشنطن على ريادتها في الاستثمار الخاص، والرقائق المتقدمة، والبنية التحتية للحوسبة، بينما تستفيد بكين من حجم التصنيع، وانخفاض كُلف الطاقة، وهيمنتها على المعادن الحيوية المُعالجة.

وبدلاً من محاولة منافسة هذين الرائدين بشكل مباشر تعمل اقتصادات أخرى على تهيئة نفسها، للاستفادة من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي، من خلال سلاسل توريد أشباه الموصلات، والاستثمار في مراكز البيانات، والتوسع في تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات اقتصاداتها.

وأوضح التقرير أن كوريا الجنوبية تبرز كونها أقوى منافس شامل في مجال الذكاء الاصطناعي على المديين، القريب والبعيد، حيث تجمع بين التعرض لتصنيع أشباه الموصلات، والتوسع السريع في تبنّي الذكاء الاصطناعي، والسياسات الحكومية الداعمة، والقدرة على تحويل نشر الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأجل، كما شكلت كندا وألمانيا وإسرائيل وهولندا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة مجموعة ثانية قوية من رواد الذكاء الاصطناعي.

وسلط التقرير الضوء على الهند باعتبارها المنافس الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بين الأسواق الناشئة، كما حدد تايوان وأستراليا واليابان مستفيدين، على المدى القريب، من تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. وباتت الطاقة الوفيرة والموثوقة ميزة تنافسية متزايدة الأهمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يمنح دولاً، مثل كندا وفرنسا ودولة الإمارات، تفوقاً ملحوظاً مع استمرار توسع أحجام العمل الحاسوبي، وقدرات مراكز البيانات.