عمر العلماء: نقل الإمارات إلى فئة متقدمة إنجاز مهم يضاف إلى نجاحات الدولة عالمياً









أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن القرار الأمريكي بنقل دولة الإمارات إلى فئة متقدمة ضمن منظومة الرقابة على الصادرات التكنولوجية يمثل إنجازاً مهماً يضاف إلى سجل إنجازاتها العالمية، ويجسد الثقة المتنامية بدولة الإمارات، ويعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة وطنية متقدمة ترتكز على الحوكمة والابتكار والالتزام بأعلى المعايير الدولية.

وقال معاليه: إن هذه الخطوة تؤكد المكانة التي رسختها الإمارات كشريك استراتيجي موثوق في تطوير واعتماد التقنيات المستقبلية، وتبرهن أن الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكفاءات، وبناء الأطر التنظيمية المتقدمة، أصبح اليوم ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الأكثر تأثيراً في مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأضاف معاليه أن هذا التطور يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والرؤية المشتركة لتسخير التكنولوجيا في خدمة التنمية والازدهار. وأوضح أن توسيع وصول دولة الإمارات إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وأشباه الموصلات والبحث والتطوير، بما يعزز منظومة الابتكار، ويخلق فرصاً جديدة للشركات والمواهب والاستثمارات.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات ستواصل نهجها في بناء شراكات دولية نوعية ترتكز على الثقة والتعاون المسؤول، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وشريكاً فاعلاً في تطوير التقنيات الاستراتيجية وصياغة مستقبل التكنولوجيا بما يخدم الإنسان ويحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.