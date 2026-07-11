الإمارات ترحب بقرار أمريكا رفع تصنيفها في نظام ضوابط التصدير









رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية رفع تصنيف الإمارات إلى فئة A5 في نظام ضوابط التصدير. وقال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان: «يؤكد هذا القرار ويعزز عقوداً من التعاون العميق والموثوق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التكنولوجيا والأمن والتجارة والاستثمار».

وأضاف البيان: «على مدى ست إدارات رئاسية أمريكية متعاقبة، رسخت دولة الإمارات مكانتها بوصفها أحد أكثر شركاء الولايات المتحدة التزاماً وموثوقية. وفي عام 2024 صنفت الولايات المتحدة دولة الإمارات شريكاً دفاعياً رئيسياً، بما يعكس عمق الثقة التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وتابع البيان: «تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية ووجهة صادراتها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تحقق الولايات المتحدة فائضاً تجارياً مع دولة الإمارات بقيمة 23.8 مليار دولار، وهو رابع أكبر فائض تجاري لها على مستوى العالم. كما أولت الولايات المتحدة ثقتها بدولة الإمارات وشركاتها لاقتناء تقنيات الطاقة النووية المدنية الأمريكية، ونشر أحدث أنظمة الدفاع الأمريكية وأكثرها تقدماً».

وأكد البيان أن هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة أمام البحث والتطوير المشترك، ويعمق التعاون التكنولوجي ويوسع آفاق التجارة ويعزز الشراكة الدفاعية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى البناء على هذا الأساس المشترك والعمل مع الولايات المتحدة لترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبي البلدين.