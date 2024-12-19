«اتحاد المصارف» يناقش الخطوط العامة للعام 2025

عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، مؤخراً، اجتماعه الدوري الرابع، والأخير لعام 2024، برئاسة محمد عمران الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث المستجدات التي جرت خلال الربع الأخير من العام الجاري، ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس السابق، الذي عُقد في أكتوبر الماضي.



وناقش المشاركون في الاجتماع، التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق خطة الاتّحاد لعام 2024، مشيدين بالجهود التي بذلتها اللجان الفنية والاستشارية، والأمانة العامة، والمدير العام للاتحاد، في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وبحث الاجتماع الخطوط العامة لخطة العام المقبل، من أجل تكريس دور اتّحاد مصارف الإمارات في تطوير الصناعة المصرفية، وتوفير خدمات آمنة وسلسة لجميع العملاء، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي، والتعاون المباشر معه.



وقال محمد عمران الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين: «شهد عام 2024، تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، التي تشكل إضافة نوعية لمسيرة النجاحات التي يحققها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، في ظل التعاون المباشر للاتحاد مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات، على العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وكافة أصحاب المصلحة، من أجل المحافظة على الموقع الريادي لدولة الإمارات، كمركزٍ مالي ومصرفي عالمي، وعلى اتباع أفضل الممارسات، لتوفير تجربة مصرفية ومالية آمنة وسلسة لمختلف العملاء».



وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، على قدرة القطاع المصرفي في مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لمؤشرات السلامة المالية، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لنمو القطاع المصرفي والمالي، ويمكّنه من التعامل بمرونة مع التطورات والتحديات في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.



ونوه المشاركون في الاجتماع، من رؤساء تنفيذيين لمصارف أعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، بجهود ومبادرات الاتّحاد، من أجل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.



وقدم جمال صالح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، استعراضاً شاملاً خلال الاجتماع لأداء القطاع المصرفي والمالي، وجهود ومبادرات الاتّحاد في العام الجاري، والمبادرات التي يعتزم الاتحاد إطلاقها في العام المقبل.



وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «يقوم مجلسنا الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين، بدورٍ محوري في دعم مساعي اتّحاد مصارف الإمارات، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، في ظل التعاون المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، وذلك استناداً إلى الخبرات الواسعة التي يتمتع بها أعضاء المجلسين، الذين هم من قادة القطاع المصرفي والمالي».