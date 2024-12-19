«فرانكلين تمبلتون» تطلق صندوقاً جديداً للمستثمرين الأفراد في دبي

أعلنت فرانكلين تمبلتون إضافة صندوق FTIFF Franklin India Fund، إلى مجموعة صناديق التغذية الخاصة بها في مركز دبي المالي العالميFranklin،Templeton Investments Feeder Funds (FTIFF) للمستثمرين الأفراد داخل الإمارات.

وأكدت فرانكلين تمبلتون، أن الصندوق الجديد يزيد عدد صناديق الاستثمار المشتركة القائمة حالياً إلى 8 صناديق يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة صناديق التغذية الخاصة بفرانكلين تمبلتون التي تأسست في مركز دبي المالي العالمي.

وقال عمار ميهتا رئيس خدمات المستثمرين الأفراد في منطقة الخليج ودول شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون: يسعدنا إطلاق صندوق تغذية آخر، صندوق التغذية الجديد FTIFF Franklin India Fund، للمستثمرين الأفراد في الإمارات. يوفر هذا الصندوق خياراً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص النمو في الدولة. ونحن نواصل مراقبة التوجهات في السوق المحلية، وتطور احتياجات المستثمرين في توسيع عروضنا في المستقبل.

وفي يوليو الماضي، أعلنت فرانكلين تمبلتون أنها إحدى شركات إدارة الأصول العالمية الرائدة، التي أسست صناديق تغذية للمستثمرين الأفراد داخل الإمارات، من خلال مجموعة صناديقها التي أسستها في مركز دبي المالي العالمي، وهي Franklin Templeton Investments Feeder Funds (FTIFF) وFranklin Templeton Shariah Feeder Funds (FTSFF)

وأصبح الآن بإمكان المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، الوصول إلى صناديق التغذية ، والتي تهدف بشكل حصري إلى الاستثمار في صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي فـي الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS، التابعة لفرانكلين تمبلتون، والمسجلة في لوكسمبورغ وإيرلندا، وسوف يتم توزيع صناديق التغذية في الإمارات، من قبل عدد من الجهات المرخصة محلياً، بما في ذلك البنوك العادية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العاملة داخل الدولة.