الإمارات تبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع نيبال

نظّمت سفارة نيبال في أبوظبي برنامجاً بعنوان «الشراكة الاقتصادية بين نيبال ودولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف الترويج لنيبال بوصفها وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والتعاون في مجال الأعمال، إلى جانب مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين نيبال والإمارات.

واستُهل البرنامج برسالة مكتوبة وجّهها وزير الخارجية شيشير خانال، رحب فيها بتوسيع مشاركة المستثمرين والشركات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية في نيبال، مؤكداً مجدداً التزام حكومة نيبال بتسهيل إقامة شراكات طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة.

وسلّط السفير تيج بهادور شيتري، في كلمته الرئيسية، الضوء على علاقات الصداقة الراسخة التي تجمع بين نيبال ودولة الإمارات، مؤكداً الإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي. كما أشار إلى المناخ الاستثماري الملائم في نيبال، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتنوع الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة النظيفة والطاقة الكهرومائية والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والبنية التحتية. وشجع السفير المستثمرين والشركات الإماراتية على استكشاف السوق النيبالية الناشئة وتعميق التعاون التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.

وتضمن البرنامج أربعة عروض تقديمية متخصصة تناولت التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة التجارية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات العشبية والدوائية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، وقدّمت للمشاركين رؤى قيّمة حول المزايا التنافسية لنيبال والجهود الحكومية الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومشجعة للأعمال.

وقدّمت رانجيتا داهال، المستشارة ونائبة رئيس البعثة، عرضاً حول المشهد الاقتصادي في نيبال وفرص التعاون الثنائي، استعرضت خلاله الآفاق الاقتصادية للبلاد، والمناخ الاستثماري، والإمكانات السياحية، والفرص التجارية الناشئة. كما أوضحت أولويات الحكومة النيبالية التي شُكلت حديثاً، وسلطت الضوء على أجندة التحول الاقتصادي في البلاد، التي تركز على إصلاح السياسات، والتحول الهيكلي، والتقدم الرقمي، والتصنيع، والسياحة المستدامة. ودعت مجتمع الأعمال الإماراتي والمستثمرين العالميين وأبناء الجالية النيبالية في الخارج إلى إقامة شراكات مع نيبال من خلال الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمساهمة في مسيرة البلاد نحو بناء اقتصاد مزدهر.

كما قدم مانوج بوديل، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة النيبالية، عرضاً حول الاستثمار والتجارة، تناول فيه فرص التجارة والاستثمار والأعمال في نيبال، إلى جانب إمكاناتها وأولوياتها الاقتصادية.