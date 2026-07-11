آي بي تايمز: دبي تحول التحديات إلى فرص استثمارية واعدة

مرونة مجتمع واقع ملموس ونتيجة حتمية لسياسات مدروسة

رواد الأعمال ضاعفوا استثماراتهم خلال فترات عدم اليقين

أكد تقرير حديث نشره موقع «آي بي تايمز» قدرة دبي الاستثنائية على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص استثمارية واعدة. واستند الموقع في تقريره إلى تحليل معمق، قدمه الدكتور نعيم معضاد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «جيتس للضيافة» - التي تدير مجموعة من أبرز العلامات التجارية مثل «بيسترو دي أرتس»، و«ريفورم سوشيال آند جريل»، و«سيكس سينسيز زيغي باي»، حيث أكد أن المرونة بالنسبة لمجتمع الأعمال في دبي ليست مجرد شعار ترويجي، بل هي واقع ملموس ونتيجة حتمية لسياسات مدروسة، مشيراً إلى أن التوترات الإقليمية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات في الرحلات الجوية وتغير في خطط السفر، أثرت بلا شك على قطاع الأعمال كما هو الحال في أي وجهة عالمية، لكن دبي أثبتت مجدداً قدرتها الفائقة على احتواء هذه التحديات.

أكثر جاذبية للمستثمرين

ونقل موقع «آي بي تايمز» عنه قوله، إن الإمارة واجهت على مدار العقدين الماضيين أزمات مالية عالمية، وجائحة أوقفت حركة السفر الدولي بالكامل، فضلاً عن العديد من الأحداث الجيوسياسية التي اختبرت صلابة الاقتصادات العالمية، وفي كل مرة كانت دبي تخرج أقوى وأكثر ترابطاً وجاذبية للمستثمرين والمواهب.

وأوضح التقرير أن هذا التعافي السريع ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج «هندسة مدروسة» من قبل قيادة دبي، التي وضعت الاستثمارات الهيكلية طويلة الأجل في صدارة أولوياتها؛ فشملت تلك الاستثمارات تطوير رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ما خلق درعاً واقية للإمارة يجعلها لا تتخبط عند وقوع الأزمات، بل تسير بخطى ثابتة وفق خطط تعافي مُعدة سلفاً.

وأبرز التقرير أن القوة الحقيقية لدبي تكمن في سكانها والمقيمين فيها؛ حيث تحتضن قرابة 200 جنسية ضمن اقتصاد قائم على الابتكار والطموح والتواصل العالمي، مؤكداً أن الاضطرابات قصيرة الأجل لم ولن تثني الأفراد عن اختيار دبي للارتقاء بمسيراتهم المهنية والاستثمار في مستقبلهم.

وأضاف أن هذا الشعور بالثقة يتردد صداه بقوة داخل مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن حوارات رواد الأعمال خلال الأزمة الأخيرة اتسمت بـ«الثقة المتزنة» انطلاقاً من إدراك راسخ مبني على التجربة بأن دبي تكافئ من يثبت في وجه العواصف ويواصل العمل، حيث أثبتت الذاكرة المؤسسية والتاريخ أن رواد الأعمال الذين ضاعفوا استثماراتهم خلال فترات عدم اليقين كانوا دائماً من يخرجون في أقوى المراكز.

خيارات فاخرة

وعلى صعيد قطاع الضيافة أوضح التقرير أن هذا القطاع يمثل الانعكاس الأوضح للروح العالمية للإمارة؛ إذ تحولت دبي من مجرد محطة عبور تقدم خيارات فاخرة قبل عقد من الزمان، إلى وجهة عالمية مستقلة ومثيرة لفنون الطهي، تجمع بين المطاعم الحائزة على نجوم «ميشلان» والمفاهيم العائلية المحببة، التي تقدم أطباقاً من كل أنحاء العالم.

وأرجع هذا التطور المذهل إلى استثمارات دبي الذكية في مسارات استقطاب المواهب، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحديث الأطر التنظيمية والتراخيص، ما وفر بيئة خصبة لازدهار الأعمال.

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى التباين بين التغطيات الإعلامية الدولية، التي تركز على التداعيات اللحظية للأزمات، وبين الواقع الميداني، الذي يشهد استمرارية وتكيفاً سريعاً من قبل الشركات والفنادق والمطاعم.

وأكد أن مجتمع الأعمال في دبي يتميز بثقافة تعاونية فريدة، تبرز وقت الأزمات، حيث تتكاتف الشركات لتبادل المعلومات، وتكييف مصادر التوريد، وإعادة توزيع الفرق للحفاظ على جودة الخدمات.

وشدد على أن دبي لا تُعرّف بالتحديات التي تواجهها بل بكيفية استجابتها لها، وأن أدلة العقدين الماضيين تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فترات عدم اليقين هي اللحظة التاريخية الأنسب دائماً لضخ الاستثمارات، والرهان على نجاح هذه المدينة.