"سمارت وات" الإماراتية و"BSES" الهندية توقعان اتفاقية إستراتيجية لتطوير شبكات الكهرباء في نيودلهي

وقّعت شركة "سمارت وات" للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة "BSES Rajdhani Power" إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية إستراتيجية ضمن مبادرة "مرونة"، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة "سمارت وات" الإماراتية من خلال مبادرة "مرونة" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS"، ومصادر الطاقة الموزعة "DERs"، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

وأنجزت "سمارت وات" و"BSES" التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.

وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، بما يدعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.

وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بالقدرة على المراقبة الفورية، وإمكانات التحسين التشغيلية، وبنية أساسية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.

وقال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارت وات"، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة "مرونة" طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.

وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً.

وأضاف: "إن شراكتنا مع "BSES" تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة "مرونة" لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها".

من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة "BSES Rajdhani Power"، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

وقال إن خدمة إقليم العاصمة تعني تلبية الطلب المتزايد مع دمج المزيد من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن شركة "سمارت وات" تقدم نهجاً مجرباً يربط بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والموارد الموزعة.

وأضاف: "نجح عملنا الفني المشترك بالفعل في تحديد المواقع التي يمكن من خلالها تقديم القيمة الأكبر، ونحن فخورون باستعراض ما يمكن أن يحققه التعاون الإماراتي-الهندي للمستهلكين في الهند، وواثقون بأن هذه الشراكة قادرة على إرساء معيار مرجعي لمرونة جانب الطلب في الهند، ما يوضح كيف يمكن لتقينات التكنولوجيا الرقمية، وتخزين الطاقة، وموارد الطاقة الموزعة أن تعمل معاً لفتح آفاق ذات قيمة أكبر لكل من المستهلكين وشبكة الكهرباء على حد سواء".

ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، والتي تعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند؛ فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي، كما تستهدف الحكومتان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.

ويُسهم التعاون المباشر بين الشركات في القطاعات ذات القيمة العالية مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، بشكل متزايد في إعطاء هذا الطموح شكلاً عملياً على أرض الواقع.

وتأتي "مبادرة مرونة" كنموذج قوي لهذا التطور؛ إذ تجسد كيف يمكن للابتكار الإماراتي وشركات المرافق الهندية العمل معاً لتسريع نشر حلول طاقة الجيل القادم، مع إمكانية التوسع وتعميم هذا النموذج في جميع أنحاء البلاد.

كما تواصل مبادرة "مرونة" تنفيذ برنامجها بالتعاون مع مجلس كهرباء ولاية هيماشال براديش الهندية "HPSEBL"، بدعم من البنك الدولي، ما يؤكد مجدداً قدرة المبادرة وقابليتها للتكيف عبر بيئات عمل شركات المرافق والكهرباء المختلفة، ويبرهن على نجاح الحلول الإماراتية في دعم تحديث شبكات الكهرباء في الهند عبر تقنيات ذكية ومستدامة يمكن تطبيقها في المناطق المختلفة للبلاد.