العلامات التجارية الفاخرة تقبل المدفوعات بالعملات المشفرة

ارتفعت قيمة بتكوين بشكل ملحوظ، ما جذب انتباه العلامات التجارية الفاخرة وتجار التجزئة، وهو ما دفعهم إلى مزيد من الاهتمام بتقديم العملات المشفرة كوسيلة للدفع بهدف الوصول إلى مصادر جديدة من الثروة وبناء ولاء مع المستثمرين في العملات المشفرة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

حتى وقت قريب، كانت هناك مجموعة صغيرة فقط من العلامات التجارية الفاخرة، مثل إل في إم إتش (LVMH)، بما في ذلك علامتا الساعات Hublot وTag Heuer، وكذلك العلامات التجارية في مجال الموضة، مثل غوتشي وبالينسياغا التي تملكها «كيرينغ»، قد قامت بتجربة عروض الدفع بالعملات المشفرة.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن متجر بريتنمب Printemps الفرنسي الفاخر عن تعاونه مع أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم باينانس، وشركة التكنولوجيا المالية الفرنسية لايزي لقبول العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين وإيثيريوم في متاجره في فرنسا، ليصبح بذلك أول متجر متعدد الأقسام في أوروبا يتبنى هذه الخطوة. وقد لفت هذا التحرك، الذي جاء في وقت تشهد فيه بتكوين ارتفاعاً، انتباه علامات تجارية وتجار تجزئة آخرين أبدوا اهتمامهم بالانضمام إلى هذه المبادرة.

من جهتها، قالت شركة صناعة الولاعات والأقلام الفاخرة إس. تي. دوبون لوكالة رويترز إنها تهدف إلى قبول مدفوعات العملات المشفرة في متجرين لها في باريس قبل عطلة نهاية العام.

وفي مجال التجارب، بدأت شركة الرحلات البحرية فيرجن فوييجز هذا الشهر في تقديم أول منتج لها يقبل بتكوين خياراً للدفع، وهو تذكرة سنوية بقيمة 120 ألف دولار للسفر على متن سفنها لمدة تصل إلى عام، في إشارة إلى الاهتمام المتزايد من العلامات التجارية للأزياء الراقية، أصدرت Balenciaga أخيراً حافظة بطاقات جلدية مصممة لحمل أجهزة «Stax» من شركة محافظ العملات الرقمية Ledger. يشتمل الإكسسوار الجلدي الأسود، الذي يباع بالتجزئة مقابل 350 يورو (368 دولاراً)، على سلسلة مفاتيح على شكل برج إيفل، وشريحة NFC مثبتة أسفل شعار العلامة التجارية. تباع أجهزة Ledger Stax لتخزين العملات الرقمية، وهي أجهزتها المتطورة حديثاً ذات الشاشة التي تعمل باللمس المنحنية، مقابل 399 دولاراً في Best Buy.

وقامت Gucci، العلامة التجارية الأبرز في Kering، منذ عام 2022 بإتاحة عمليات الشراء من خلال 10 عملات رقمية لمعظم منتجاتها في الولايات المتحدة.

ويعمل Printemps على توسيع خدمة مدفوعات العملات الرقمية الخاصة به إلى مدينة نيويورك، حيث يخطط لافتتاح متجر تجزئة متعدد العلامات التجارية في منطقة وول ستريت في شهر مارس.