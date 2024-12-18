الإمارات تتصدر تجارة الماس الخام عالمياً

تفوقت الإمارات على بلجيكا لتصبح في صدارة مراكز الماس الخام على مستوى العالم في عام 2021، وهي المكانة التي تحافظ عليها حتى يومنا هذا، وتواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للماس المصقول، وفعاليات الأحجار الكريمة الرائدة في مركز دبي للسلع المتعددة.

120 مليون قيراط من الماس التداولات النصفية

وخلال النصف الأول من عام 2024، تم تداول ما يقرب من 120 مليون قيراط من الماس العام والمصقول في الإمارات، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي (من حيث الحجم) لدولة الإمارات، ما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً لتجارة الماس.

وارتفعت قيمة الماس الخام والمصقول المتداول عبر دولة الإمارات إلى 38.3 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 11%.

وارتفعت قيمة الماس المصقول المتداول في الإمارات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 16.9 مليار دولار، ويعني النمو السريع لقطاع الماس المصقول في دولة الإمارات أنه يمثل الآن 44% من إجمالي قيمة التجارة.

وبلغت قيمة التجارة الإجمالية للماس الخام والمصقول 37.4 مليار دولار في عام 2022، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 42% في فئة الماس المصقول وارتفاعاً بنسبة 7% في الماس الخام.

620 شركة مسجلة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن إجمالي عدد الشركات التي تم تسجيلها في مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يشكل أكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين في المنطقة، بلغ حتى الآن 620 شركة مسجلة.

وأضاف «بن سليم»، في تصريحات على هامش لقاء صحافي، أن المركز استطاع استقطاب 120 شركة جديدة من مختلف دول العالم منذ بداية العام الجاري.

وذكر أن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد سجل استقطاب نحو 63 شركة حتى الوقت الراهن، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته العملية التي تواكب احتياجات الحياة اليومية، وذلك عبر مساحة طابقين في المقر الرئيسي لمركز دبي للسلع المتعددة في برج «آبتاون»، ويوفر بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطورة، بالإضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أنه تم تدبير تمويلات للشركات العاملة بمركز «الكربيتو» بمبالغ تصل إلى 150 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة عبر الحصول على تمويلات من برامج لمسرعات الأعمال وحاضنات للأعمال في الدولة وتمويلات من شركات كبرى في قطاع البلوك تشين، لافتاً إلى أنه تم منح 80 مليون دولار لشركات بشكل فعلي من إجمالي المبالغ التي تم تدبيرها للتمويلات.

وقال أحمد بن سليم: «إن مركز الألعاب التابع لدبي للسلع المتعددة، المختص في قطاع الرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، يضم حالياً أكثر من 110 شركات مختصة في تطوير الألعاب الرقمية».

1500 شركة ضمن منظومة المعادن الثمينة

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة ضمن منظومة المعادن الثمينة لديه، ويتمتع «دبي للسلع» ببنية تحتية استثنائية للمعادن الثمينة من خزائن المعادن الثمينة المصممة حسب الطلب إلى شبكة تكرير كثيفة، وبورصة للمعادن الثمينة ومرافق تصنيع المجوهرات.

وتوفر بورصة دبي للذهب والسلع تداولات العقود الآجلة والخيارات والتداولات الفورية خارج البورصة، وتتم تسوية جميع التداولات من خلال طرف مقابل مركزي يتمثل في شركة دبي المقاصة للسلع، التي تضمن الحماية من التخلف عن السداد وزيادة عدد الأطراف في أي تداول.

وتغطي بورصة دبي للذهب والسلع اليوم مشتقات مثل مجموعة خيارات وعقود الروبية الهندية، وعقود العملات الآجلة لمجموعة الست وعقود الذهب الآجلة المادية والفورية وعقود الفضة الآجلة، بالإضافة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتم إطلاق أول عقد أجل للذهب في بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2005، ومنذ ذلك الحين تم تداول أكثر من 5.4 ملايين لوت.

وفي عام 2023، تم تداول أكثر من 5.4 ملايين عقد في بورصة دبي للذهب والسلع، بما في ذلك أكثر من 80 ألف من عقود الذهب والفضة الآجلة بقيمة تزيد على 44 مليون دولار.

كما أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقد فوري للفضة متوافق مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم منذ ذلك الحين تداول أكثر من 50 كيلوغراماً من سبائك الفضة.

منصة «ترايد فلو»

وفي عام 2023، سجلت منصة «ترايد فلو» أكثر من 164 ألف معاملة إسلامية بقيمة أساسية بلغت 1.91 تریلیون درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي.

وفي عام 2024، نظم مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الثانية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، حيث شهد المؤتمر حضور عدد قياسي من المشاركين بلغ 800 مشارك.

وشهد مؤتمر عام 2024 الكشف عن سبيكة ذهبية جديدة من قبل شركة الإمارات للسك دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تزن 300.12 كغم، وتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة ميتسوبيشي ماتيريالز کورپوریشن بوزن 250 كغم، ما عزز مكانة دبي مركزاً رائداً للذهب والمعادن الثمينة.

وعلى مدار اثنتي عشرة سنة مضت، نما مؤتمر دبي للمعادن الثمينة ليصبح من أهم فعاليات المعادن الثمينة في الصناعة العالمية، حيث جمع أبرز الأطراف الفاعلة من جميع أنحاء العالم في دبي لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال.