"ناسداك دبي" ترحّب بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم

رحّبت ناسداك دبي بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم من بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي متوافقة تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض.

يُذكر أن السندات مصنفة من وكالتي موديز وفيتش عند A2 وA+ على التوالي، وتمتد لخمس سنوات بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.141% على أن تُستحق في عام 2029. ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تأكيداً لالتزام البنك بالاستدامة والابتكار في الأسواق المالية.

ويعكس هذا الإدراج المزدوج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، مستوى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين في المنطقة والعالم، مما يؤكد المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي رائد لأسواق رأس المال المستدامة والمبتكرة. وبهذا الإصدار من بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة من البنك في ناسداك دبي إلى 5.77 مليار دولار أميركي، عبر 9 عمليات إدراج.

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها كمنصة رائدة لعمليات الإدراج الإقليمية والعالمية لأدوات الدخل الثابت والأوراق المالية المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 139 مليار دولار أمريكي، منها 30.4 مليار دولار أمريكي ترتبط بالاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متنوعة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إننا سعداء بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم يتوافق تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض في بورصة ناسداك دبي. ويمثل ذلك أحد الإنجازات المهمة في رحلتنا نحو الاستدامة كبنك، ويعد أيضاً دليلاً واضحاً على التزامنا بدعم الاحتياجات المتطورة لأسواق رأس المال والمستثمرين وعملائنا فيما يتعلق بالأدوات المالية المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "نرحب بإدراج سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي، حيث تواصل البورصة دورها الريادي في دعم وتزويد الجهات المصدرة عبر توفير منصة للوصول إلى رأس المال لتمويل مبادرات ومشاريع الاستدامة. ويمثل هذا الإصدار المهم خطوة أساسية في تطلعاتنا وجهودنا المشتركة لتعزيز حلول التمويل التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة."

وسيتم تخصيص عائدات السندات لتمويل أو إعادة تمويل محفظة بنك الإمارات دبي الوطني من القروض المرتبطة بالاستدامة، ضمن إطار عمل سندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة التابع للبنك. كذلك يعكس الإدراج مستوى الطلب المتزايد على الأدوات المالية التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أسواق المنطقة والعالم.