"الهيدروجين الأخضر" بـ"كهرباء دبي"يسهم في خفض 40 طناً من الانبعاثات الكربونية في النقل

يسهم مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم التنقل المستدام في دبي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.

وقد أنتج المشروع منذ إطلاقه في مايو 2021 قرابة 90 طناً من الهيدروجين الأخضر، وتم استخدام معظم هذا الهيدروجين لإنتاج الطاقة الخضراء، فيما جرى استخدام أكثر من 2.5 طن من الهيدروجين لتزويد 500 سيارة بالوقود عبر محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، مما أسهم في خفض ما يزيد عن 40 طناً من الانبعاثات الكربونية. ويمكن لمحطة إينوك تزويد نحو 50 سيارة (سيارات خلايا الوقود) بسرعة شحن تصل إلى 8 دقائق تقريباً لكل سيارة.

وتعد المحطة حالياً محطة إينوك الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل) بالإضافة الى محطات شحن المركبات الكهربائية.

وتوفر الهيئة الهيدروجين الأخضر من محطة تعبئة الهيدروجين الذي تنتجه من مشروع "الهيدروجين الأخضر" في مركز البحوث والتطوير التابع لها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويعتبر مشروع "الهيدروجين الأخضر" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وتم تصميم وبناء المشروع ليكون قادراً على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك إنتاج الطاقة وقطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يعتبر الهيدروجين وقود المستقبل وبديلاً واعداً لمصادر الطاقة التقليدية وعاملاً مهماً في مساعي دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر.

ويسهم مشروع "الهيدروجين الأخضر" في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وتعمل الهيئة على تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة."

وينتج مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة، نحو 20 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية.