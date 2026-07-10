«إي آند» تعلن بيع حصتها في «فودافون» بقيمة 5.95 مليارات دولار

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع («مجموعة إي آند») عن إنهاء اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين مجموعة فودافون (فودافون)، وذلك بعد مراجعة إستراتيجية شاملة لمحفظة استثمارات «إي آند» الدولية.

وإثر ذلك، تنحى ممثل مجموعة إي آند عن منصبه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة فودافون.

وفي أعقاب ذلك، وقعت مجموعة «إي آند» اتفاقية ملزمة مع شركة «Vega»، شركة استحواذ مملوكة بالكامل لمجموعة عائلة نيل «Niel Family Group»؛ لبيع كامل حصتها البالغة 3,944,743,685 سهماً عادياً في مجموعة فودافون، والتي تمثِل حوالي 16.21% من رأس مال فودافون، و17.13% من إجمالي حقوق التصويت، وذلك مقابل 112.5 بنساً استرلينياً للسهم الواحد.

ويشمل هذا المبلغ ما يقارب 110.5 بنسات استرلينية يدفعها المشتري نقداً عن كل سهم، بالإضافة إلى توزيعات أرباح فودافون النهائية للسنة المالية 2026 (والبالغة 2.02 بنس استرليني للسهم، والتي سيتم تحصيلها في 30 يوليو 2026).

وسيتم بيع الأسهم في آنٍ واحد من خلال صفقات شراء لكتل الأسهم خارج السوق لثلاث مؤسسات مالية، والتي ستحتفظ بالأسهم حتى تستوفي شركة Vega المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وعند إتمام عملية نقل الأسهم إلى المؤسسات المالية، ستدر هذه الصفقة سيولة نقدية لمجموعة «إي آند» تقدر بنحو 21.8 مليار درهم (5.95 مليارات دولار أمريكي)، شاملة توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية 2026. وسيسفر ذلك عن عائد نقدي صافٍ بقيمة 4.7 مليارات درهم (ما يقارب 1.3 مليار دولار أمريكي).