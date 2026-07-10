دبي الجنوب محرك جديد للعقار في دبي.. 3.3 مليارات درهم صفقات خلال يونيو ونمو متوقع يتجاوز 50%

تواصل منطقة دبي الجنوب ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع المناطق العقارية نمواً في الإمارة، مدفوعة بزخم المشروعات الحكومية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتسارع إطلاق المشاريع الجديدة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية.

وأشار التقرير إلى أن دبي الجنوب تجاوزت مرحلة كونها منطقة مستقبلية واعدة، لتصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقارية في دبي، مستفيدة من رؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى إنشاء منظومة حضرية متكاملة تجمع بين قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والسكن.

وأوضح التقرير أن إعلان حكومة دبي تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم شكل نقطة تحول رئيسية في توجهات المستثمرين، إذ من المتوقع أن يصبح المطار الأكبر عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله، ما يعزز الطلب على الأصول السكنية والتجارية في المنطقة.

وتتمتع دبي الجنوب بمقومات تنافسية تشمل مجتمعات سكنية متكاملة، ومناطق أعمال، ومراكز لوجستية، وشبكة نقل متعددة الوسائط تربط بين النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى قربها من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومدينة إكسبو دبي، ما يعزز قدرتها على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن التحول الذي تشهده دبي الجنوب يمثل تغيراً هيكلياً في خريطة الاستثمار العقاري بالإمارة، وليس مجرد موجة نمو مؤقتة، مشيراً إلى أن المنطقة أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية والبيئة الاقتصادية الجاذبة.

صدارة

وأضاف أن دبي الجنوب حافظت على صدارة المناطق العقارية الأعلى أداءً في دبي للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجلت خلال يونيو 2026 نحو 2869 صفقة عقارية بقيمة 3.3 مليار درهم، مع ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 111% وزيادة قيمتها بنسبة 106% مقارنة بالشهر السابق.

كما واصلت المنطقة حضورها ضمن أفضل خمس مناطق أداءً في دبي للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بالنشاط القوي في مبيعات المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وأشار الزرعوني إلى أن دبي الجنوب استقطبت 653 شركة جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع إجمالي الشركات العاملة فيها إلى أكثر من 4200 شركة، مع تسجيل معدل احتفاظ بالشركات بلغ 90%، ما يعكس قوة بيئة الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي.

مشاريع سكنية

وأكد أن عدداً من المشاريع السكنية الجديدة حقق مبيعات كاملة فور إطلاقه، في مؤشر على استمرار قوة الطلب، متوقعاً أن تسهم المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة في دعم ارتفاع قيم الأصول العقارية في المنطقة، مع إمكانية تجاوز معدلات النمو 50% على المدى المتوسط والطويل مع اكتمال المشاريع الرئيسية.

واختتم الزرعوني بالتأكيد على أن دبي الجنوب لم تعد مجرد وجهة تطوير عقاري جديدة، بل أصبحت أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، مع توقعات باستحواذها على حصة متزايدة من الاستثمارات والصفقات خلال السنوات المقبلة.