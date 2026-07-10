الدار تطلق «ياس بوينت» بـ6 مليارات درهم.. وجهة بحرية جديدة في جزيرة ياس

كشفت شركة الدار للتطوير عن إطلاق مشروع «ياس بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، باستثمارات تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الجزيرة بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه وأسلوب الحياة العصري.

ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى منظومة جزيرة ياس، حيث يقدم مجتمعاً بحرياً متكاملاً يجمع بين السكن الفاخر، والضيافة، والطبيعة، وتجارب الترفيه والتجزئة، ليشكل شبه جزيرة نابضة بالحياة في قلب الجزيرة، بالقرب من أبرز المعالم السياحية والترفيهية العالمية.

ويقام «ياس بوينت» على مساحة تقارب 600 ألف متر مربع، وسيضم عند اكتماله نحو 1600 وحدة سكنية تستوعب ما يصل إلى 5 آلاف مقيم، إلى جانب فندق فاخر من فئة الخمس نجوم، ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية مرموقة، ومدرسة دولية تستوعب نحو 3600 طالب، إضافة إلى المطاعم والمتاجر والمرافق الترفيهية والرياضية.

وتتضمن الوجهة أول شاطئ في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، ليكون مركزاً اجتماعياً للمشروع، إلى جانب ممشى بحري بطول 700 متر يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والأنشطة المائية، بما يوفر تجربة متكاملة للسكان والزوار على مدار العام.

كما يضم المشروع ثلاثة منتزهات عامة، أبرزها منتزه «لِيا» الممتد على مساحة 60 ألف متر مربع، إضافة إلى شبكة متكاملة من مسارات المشي والدراجات والحدائق والمساحات المفتوحة، بما يعزز مفهوم المدن الصديقة للمشاة وجودة الحياة.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، إن «ياس بوينت» يجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عالمية توفر تجارب متجددة للعيش والزيارة والتواصل، وترسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للسياحة والاستثمار وأسلوب الحياة.

ويعتمد المخطط الرئيسي للمشروع على محور حيوي يربط الحدائق بالواجهة البحرية، ويوفر انتقالاً سلساً بين المساحات الخضراء والمناطق المجتمعية والشاطئ، إلى جانب مرافق للصحة واللياقة ومناطق خارجية مظللة.

وجهات مستقبلية

وسيرتبط «ياس بوينت» بشكل مباشر مع منظومة جزيرة ياس الترفيهية والسكنية، بما يشمل عالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وياس مول، وحلبة مرسى ياس، إضافة إلى الوجهات المستقبلية مثل ديزني أبوظبي وسفير أبوظبي.

وأكدت الدار أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير مجمعات متكاملة تعزز جودة الحياة، وتدعم نمو قطاع العقارات والسياحة في أبوظبي، عبر توفير وجهات تجمع بين السكن والترفيه والضيافة ضمن بيئة بحرية عصرية.