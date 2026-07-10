«بيت ذا هيت دبي» يعود بموسمه الخامس.. 7 حفلات موسيقية ضمن «مفاجآت صيف دبي» 2026

يعود مهرجان «بيت ذا هيت دبي» (Beat The Heat DXB) في موسمه الخامس ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي» 2026، ليقدم برنامجاً موسيقياً وترفيهياً يمتد من 11 يوليو حتى 22 أغسطس 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، متضمناً 7 حفلات موسيقية تجمع نخبة من الفنانين العرب والإقليميين.

ويُنظم الحدث بالتعاون بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة سبوت لايت لايف إنترتينمنت (Spotlight Live Entertainment)، مواصلاً ترسيخ مكانته من أبرز الفعاليات الموسيقية الصيفية في دبي، من خلال تجربة متكاملة تجمع بين العروض الموسيقية الحية والإنتاج الفني المتطور والعروض التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

موسم جديد

ويأتي الموسم الجديد بعد النجاحات التي حققها المهرجان خلال الأعوام الماضية، مع برنامج أكثر تنوعاً يهدف إلى استقطاب عشاق الموسيقى من داخل الإمارات وخارجها، وتعزيز مكانة دبي وجهة رئيسية للفعاليات الثقافية والترفيهية على مدار العام.

وقال ماهر خوخجي، الرئيس التنفيذي لشركة سبوت لايت لايف إنترتينمنت، إن الموسم الخامس سيحمل مفاجآت كبيرة للجمهور، سواء من حيث أسماء الفنانين أو التجارب المقدمة، مؤكداً أن نسخة هذا العام ستكون «الأقوى والأقرب إلى الجمهور» منذ انطلاق الحدث.

ويشارك في البرنامج الفني حتى الآن عدد من أبرز الفنانين، من بينهم فرقة كايروكي، ديستانكت، عصام نجار، طلال سام، سلطان المرشد، ورشا رزق، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الأسماء خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل إذاعتا الخليجية 100.9 والعربية 99 شراكتهما الإعلامية الرسمية للعام الثاني على التوالي، عبر تغطيات إذاعية ورقمية وميدانية للمهرجان.

ويُعد «بيت ذا هيت دبي» إحدى أبرز المنصات الموسيقية الصيفية في المنطقة، إذ يجمع بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية والتجارب الإبداعية، بما يعزز المشهد الترفيهي في دبي خلال موسم الصيف.