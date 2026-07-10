"حي دبي للمستقبل" يستثمر في صندوق "ميتابروب" العالمي في التكنولوجيا العقارية

أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن التزامه بالاستثمار في صندوق ميتا بروب (MetaProp Fund)، الذي يعتبر من أبرز الصناديق الاستثمارية العالمية والمتخصصة في قطاع تطوير وتبني التكنولوجيا العقارية.

وتمثل هذه الشراكة خطوة إستراتيجية للصندوق في إطار توسيع نطاق شراكاته واستثماراته في القطاعات المستقبلية الواعدة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في دبي وتعزيز جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار واقتصاد المستقبل، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية(D33) .

وتُعد "ميتا بروب" التي تأسست في مدينة نيويورك عام 2015، من أبرز المستثمرين العالميين في تطوير التكنولوجيا العقارية، حيث تستثمر عبر مختلف مراحل التمويل المبكرة، من مراحل ما قبل التأسيس إلى الجولات الأولى للتمويل من الفئة (أ)، مع تركيز خاص على اختيار الشركات الواعدة ذات الإمكانيات العالية.

وتتمتع "ميتا بروب" بسجل أداء قوي لمحفظتها الاستثمارية، حيث حققت عوائد متميزة في عدة صناديق، بالإضافة إلى استثمارات فردية متميزة.

ونجحت في التوسع في أسواق دولية حيوية، بما في ذلك اليابان، مما يعكس قدرتها على دعم نمو ابتكارات تقنيات العقار على مستوى عالمي.

وتتميز بنموذج عمل برنامجها المسرّع، الذي يشكّل منصة نوعية للتحقق من الجدوى الاقتصادية لأنشطة الشركات في القطاع وفرص الاستثمار فيها، ويوفّر تدريباً متخصصاً وإرشاداً منظماً، لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من بناء شركات قابلة للتوسع والنمو.

ويعتزم صندوق حي دبي للمستقبل بالشراكة مع "ميتا بروب"، إطلاق برنامج لمسرعات الأعمال في مجال التكنولوجيا العقارية في دبي، بما يتيح لرواد تقنيات العقار العالميين التواصل المباشر مع الأطراف الفاعلة فيه على مستوى المنطقة، ويعزز مكانة دبي مركزا عالميا لتكنولوجيا العقار والابتكار.

تقنيات مستقبلية

وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، بهذه المناسبة، إن الصندوق يحرص في على تعزيز محفظته في قطاع تقنيات العقار المستقبلية، وتمثل ميتا بروب نموذجاً مثالياً لإدارة صناديق متخصصة في المراحل المبكرة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن برنامج "ميتا بروب" المسرّع، يُعد منصة دقيقة للتحقق من جاهزية الشركات للنمو، حيث يقيّم الخبراء مدى قدرتها على التوسع، لافتا إلى أن هذا النموذج يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تركز على تعزيز الابتكار وترسيخ مقومات النمو الاقتصادي المستدام.

وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد الشركات ضمن محفظة ميتا بروب من فرصة الوصول إلى الشبكة الإقليمية لصندوق حي دبي للمستقبل من الشركاء والخبراء، مما يوفر فرصة لشركات التكنولوجيا العقارية من الولايات المتحدة والعالم لتوسيع حضورها وأعمالها إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دبي.

من جانبه، قال آرون بلوك، الشريك الإداري والمؤسس في ميتا بروب، إن الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا العقارية تحتاج إلى الوصول إلى أفضل الخبرات التشغيلية والإستراتيجية في القطاع لتحقيق عوائد استثنائية للمستثمرين، لافتا إلى أن شبكة "ميتا بروب" من الشركاء توفر هذا الدعم، بينما يؤسس برنامجها المسرّع لبيئة منظمة للتبادل الفاعل لهذه الخبرات.

توسيع

وأضاف أن استثمار صندوق حي دبي للمستقبل يعزز قدرة ميتا بروب على دعم أفضل المؤسسين وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.