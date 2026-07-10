انتخاب الإماراتي سعيد السويدي نائباً أول لرئيس مجلس "الإيكاو"

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها القيادي بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وذلك بانتخاب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة، نائباً أول لرئيس مجلس المنظمة، وذلك مع بداية ولاية رئيس المجلس الجديد، توشيوكي أنوما، في خطوة تعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الإمارات وكفاءاتها الوطنية لدى المجتمع الدولي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس "الإيكاو" خلال الدورة السابقة، بما يؤكد استمرار ثقة الدول الأعضاء في الدور الفاعل الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم أعمال المنظمة، وتعزيز الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير منظومة الطيران المدني الدولي.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بهذه المناسبة، إن هذا الانتخاب يجسد المكانة المرموقة التي رسختها دولة الإمارات على الساحة الدولية، والثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، كما يعكس نجاح النهج الإماراتي القائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الفاعلة والمستدامة، ودعم العمل متعدد الأطراف، والإسهام في تطوير قطاع طيران مدني عالمي أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز حضور دولة الإمارات كشريك فعال ومؤثر في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني.

ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس "الإيكاو" من المناصب القيادية الرئيسة في هيكل المنظمة، حيث يتولى مساندة رئيس المجلس في إدارة أعمال المجلس، ورئاسة الاجتماعات عند الحاجة، ودعم إدارة الملفات الإستراتيجية التي تتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المجلس واستمراريتها.

ويأتي انتخاب المهندس سعيد محمد السويدي في مرحلة حافلة بالملفات الإستراتيجية على أجندة مجلس المنظمة، من أبرزها التحضير لمؤتمر النقل الجوي الوزاري، إلى جانب التحضير لـ "ندوة الطيران في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت مظلة منظمة "الإيكاو"، وتعد إحدى أبرز الأحداث الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران، فضلاً عن مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية للمنظمة، الأمر الذي يبرز أهمية الدور الذي سيضطلع به النائب الأول لرئيس المجلس، ويعزز حضور دولة الإمارات وإسهاماتها في دعم أعمال المجلس وتحقيق أولويات المنظمة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الإنجاز يمثل امتداداً للدور الريادي والحضور المؤثر لدولة الإمارات داخل منظمة "الإيكاو"، ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرتها على الإسهام في قيادة الملفات الفنية والإستراتيجية للمنظمة، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة العالمية.

من جهته أعرب المهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذا الانتخاب يمثل مسؤولية كبيرة ودافعاً لمواصلة العمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء لدعم أعمال المجلس وتعزيز التوافق حول القضايا ذات الأولوية، بما يخدم تطور قطاع الطيران المدني الدولي ويحقق أهداف منظمة "الإيكاو".