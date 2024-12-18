قمة "AIM" تفتح باب المشاركة في مسابقة الشركات الناشئة الإقليمية

أعلنت اللجنة المنظمة لقمة "AIM" للاستثمار، فتح باب المشاركة في مسابقة الشركات الناشئة الإقليمية لعام 2025، لاستكشاف الحلول المبتكرة، والفرص الاستثمارية، وتعزيز الابتكار والإبداع.

وتدعو اللجنة المنظمة جميع المهتمين من الشركات الناشئة لتقديم طلبات المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني https://startup.aimcongress.com/startup/pitch ، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 15 فبراير 2025.

وتستهدف الجائزة دعم الشركات الناشئة في مرحلتي التمويل الأولي ومرحلة السلسلة "أ"، حيث تفتح أبواب المنافسة أمام رواد الأعمال من ثماني مناطق رئيسية تشمل، أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والهند.

ويخوض الفائزون في هذه المراحل، جولات التصفيات النهائية خلال قمة “AIM” للاستثمار 2025، حيث ستتاح لهم فرصة استعراض أفكارهم وابتكاراتهم أمام نخبة من المستثمرين البارزين وقادة الصناعة وصناع القرار العالميين.

ويحظى الفائزين في الجولات النهائية على استثمار مضمون، ما يمنحهم الدعم اللازم لتوسيع أعمالهم وتطوير شركاتهم الناشئة.

وتقدم قمة “AIM” للاستثمار جوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 ألف دولار وهو ما يعكس التزام القمة بتعزيز ريادة الأعمال على المستوى العالمي، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة وربطها بفرص إستراتيجية للنمو والتوسع.

وقال وليد فرغل، مدير عام قمة “AIM” للاستثمار، إن هذه المسابقة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بالموارد اللازمة، وربطها بشبكات المستثمرين، وفتح آفاق واسعة أمام فرص استثمارية جديدة.

يذكر أنه سيتم تنظيم فعاليات الدورة الـ 14 من قمة “AIM” للاستثمار في مركز “أدنيك” أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، بمشاركة أكثر من 25 ألف شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.