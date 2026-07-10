«سيدات أعمال عجمان» يناقش تمكين المرأة في القطاع الصناعي

ناقش مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان خلال اجتماعه الثاني لمجلس الإدارة لعام 2026، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس، مستجدات برنامج «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية وفرص تمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وبحث الاجتماع خطط تطوير الخدمات والمبادرات الداعمة لتمكين رائدات الأعمال، وتعزيز تنافسية المشاريع النسائية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات خلال المرحلة المقبلة.

وثمنت الدكتورة آمنة خليفة آل علي جهود غرفة عجمان المتواصلة في تمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية عبر دعم المبادرات النوعية والبرامج، التي ينفذها مجلس سيدات أعمال عجمان، بهدف توفير بيئة محفزة لنمو المشاريع النسائية وتعزيز تنافسيتها، وتمكين رائدات الأعمال من استكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وأكدت أهمية برنامج «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية التابع لمجلس سيدات أعمال عجمان، وما يوفره من منصة متكاملة لتأهيل وتمكين رائدات الأعمال للدخول إلى القطاع الصناعي، بحيث يركز البرنامج على 4 محاور رئيسية، تشمل «التدريب والتأهيل، الاستشارات والتوجيه، الزيارات الصناعية، والمشاركة في المعارض.