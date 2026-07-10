سوق الجبيل بالشارقة يستقطب مليوني زائر في النصف الأول

حقق سوق الجبيل بالشارقة إقبالاً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، باستقباله أكثر من مليوني زائر، في تأكيد لمكانته وجهة مفضلة للتسوق وشراء المنتجات الغذائية الطازجة، ومقصداً للعائلات والزوار من داخل الإمارة وخارجها، بفضل ما يوفره من منتجات عالية الجودة، وتنوع في الخيارات، وخدمات متكاملة.

ويواصل السوق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، مستفيداً من بيئة تسوق عصرية تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة، إلى جانب سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات مختلف المتعاملين.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أول أسواق مدينة الشارقة: «يشكل استقبال سوق الجبيل أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من العام دليلاً على مكانته كوجهة مفضلة للتسوق، ويؤكد نجاحه في توفير تجربة تلبي تطلعات المتعاملين، من خلال تقديم منتجات طازجة وخدمات عالية الجودة ضمن بيئة حديثة ومتكاملة».

وأضاف: «نواصل تنفيذ خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز كفاءة المرافق والخدمات، وتبني أفضل الممارسات التشغيلية، إلى جانب إطلاق مبادرات وأنشطة تسهم في إثراء تجربة الزوار، بما يعزز مكانة سوق الجبيل كإحدى أبرز الوجهات التجارية والمجتمعية في إمارة الشارقة، ويدعم مستهدفات شركة الشارقة لإدارة الأصول في تقديم قيمة مستدامة للمجتمع».