طيران الإمارات تشغل طائرات A380 على خط دلهي 25 أكتوبر

أعلنت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران دولية في العالم، أنها ستشغل طائراتها الأيقونية من طراز إيرباص على A380 على خط دلهي ابتداءً من 25 أكتوبر المقبل، لتصبح العاصمة الهندية ثالث وجهة في البلاد تخدمها هذه الطائرة الشهيرة ذات الطابقين.

وستشغل الناقلة طائرة A380 المجهزة بأربع درجات سفر (بما في ذلك الدرجة السياحية المميزة) على الرحلة EK512/513، كما ستشغل طائرات B777 المحدثة والمجهزة بأربع درجات سفر، على رحلاتها اليومية الثلاث الأخرى إلى دلهي.

بوابة رئيسية

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات: «تماشياً مع التزامنا الراسخ في طيران الإمارات تجاه الهند، يسرّنا الإعلان عن اعتزامنا تشغيل طائراتنا الأيقونية من طراز إيرباص A380 على خط دلهي، التي تُعدّ بوابة رئيسية في شبكتنا في الهند، ابتداءً من شهر أكتوبر.

حيث ستصبح دلهي ثالث مدينة في الهند إلى جانب مومباي وبنغالورو نستخدم على رحلاتنا إليها طائرات A380، في إطار حرصنا على تلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى الهند، ونتقدم بالشكر للسلطات الهندية على دعمها لهذه الخطوة ونُقدّر شراكتنا المستمرة معها».

وأضاف: «نعمل أيضاً على توسيع نطاق الدرجة السياحية المميزة لتشمل ست وجهات في الهند، في إطار حرصنا الدائم على طرح أحدث منتجاتنا المصممة لتحسين تجربة المسافرين، حيث ستصبح الدرجة السياحية المميزة متاحة على قرابة نصف رحلاتنا الأسبوعية المجدولة إلى الهند.

كما نعمل على تنفيذ العديد من التحسينات الأخرى، ما يؤكد حرصنا على تعزيز شراكتنا مع الهند والتزامنا تجاه مسافرينا.»

ومع توفر مقصورة الدرجة السياحية المميزة التي تحظى بإقبال كبير على جميع الرحلات بين دبي ودلهي، تُقدم طيران الإمارات أحدث منتجاتها المميزة على هذا الخط، مؤكدةً التزامها بتوفير أعلى مستويات الراحة للمسافرين من وإلى الهند.

تتميز مقصورة الدرجة السياحية المميزة بمقاعد جلدية واسعة ووثيرة بلون كريمي مع مساحة رحبة للأرجل وإمكانية إمالة المقاعد، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من وجبات الطعام الفاخرة التي تقدم في أطباق خزفية، ومجموعة شاملة من وسائل الراحة.

وابتداءً من أكتوبر، ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على الرحلات إلى ست مدن هندية: دلهي، ومومباي، وأحمد آباد، وبنغالورو، وكلكتا، وكوتشي، مما يمنح المسافرين من وإلى الهند خيارات أوسع عند التخطيط لرحلاتهم.

ويحظى المسافرون على خط دلهي - دبي بخيارات أوسع للسفر، مع توفر 4 درجات سفر في جميع الرحلات اليومية، حيث ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على الرحلة EK513، التي يتم تشغيلها باستخدام طائرة A380 ذات الشعبية العالية، وكذلك على الرحلات EK511 وEK515 وEK517 التي يتم تشغبلها باستخدام طائرات البوينغ 777.

و تُشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية بين كلكتا ودبي (EK570/571) باستخدام طائرة إيرباص A350 من الجيل الجديد، بدلاً من طائرة البوينغ 777 حالياً، مما سيتيح للمسافرين على هذا الخط التمتع بتجربة السفر على هذه الطائرة الأيقونية، بما في ذلك الدرجة السياحية المميزة.

كما ستسيّر الناقلة الرحلة EK572/573 خمس مرات أسبوعياً باستخدام طائرة بوينغ 777 محدثة بأربع درجات سفر، وبهذا ستتوفر الدرجة السياحية المميزة على جميع الرحلات الـ 12 الأسبوعية بين كولكاتا ودبي.