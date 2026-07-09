"مدن" و"أبوظبي الإسلامي" يطلقان آلية تمويلية لشراء الوحدات السكنية على الخارطة

أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)" لإطلاق أول حل من نوعه في أبوظبي لتمويل عمليات شراء الوحدات السكنية على الخارطة، في مبادرة تُجسد التزام الطرفين بدفع مسيرة الابتكار في القطاع العقاري، وتمثل محطةً مفصلية في تطوير السوق العقارية في الإمارة.

وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطور السوق العقاري في إمارة أبوظبي، إذ توفر للمشترين المؤهلين آلية جديدة للاستثمار حصرياً في مشاريع "مدن" المستقبلية في الإمارة.

كما تتيح هذه الآلية التمويلية للعملاء شراء الوحدات السكنية في مراحل مبكرة من تطوير المشروع، ضمن تجربة تملّك أكثر سهولة وسلاسة. وللمرة الأولى في أبوظبي، سيتمكن المشترون من الاستفادة من حل للتمويل السكني يقدمه "مصرف أبوظبي الإسلامي"، يغطي ما يصل إلى 75% من قيمة العقارات المباعة على المخطط ويشمل مراحل تطوير المشروع بدءاً من الإنشاء وحتى التسليم.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، وإبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب التعاون، سيتمكن المستثمرون والأفراد من شراء وحدات سكنية على الخارطة وفق خطة سداد تتضمن دفع 15% خلال مرحلة الإنشاء، و5% إلى 10% إضافية عند تسليم الوحدة.

وسيتولى "مصرف أبوظبي الإسلامي" تمويل نسبة تصل إلى 75% من قيمة العقار على المخطط وخلال مرحلة الإنشاء، وذلك وفقاً لأهلية العميل، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الدعم التمويلي اللازم طوال مراحل التملك.

برؤية طموحة

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار والنمو طويل الأمد، مدفوعةً برؤية طموحة ومنظومة اقتصادية متكاملة تعزز الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الجديدة. ويتيح هذا الحل التمويلي لشراء العقارات على الخارطة الذي تقدمه ’مدن‘ بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لشريحة أوسع من المشترين فرصة الاستفادة من هذه المشاريع، في خطوة تعكس التحول الإيجابي المتواصل في القطاع العقاري، كما تدعم تنافسيته على المستوى العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، نواصل الإسهام في تهيئة المقومات اللازمة لتحقيق نمو مستدام للقطاع وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري على المدى الطويل".

طلب قوي

قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يواصل القطاع العقاري في أبوظبي استقطاب طلب قوي من المستثمرين والمشترين، الأمر الذي يستدعي تطوير حلول تواكب هذا النمو المتسارع.

ومن خلال شراكتنا مع ’مدن‘، فإننا نقدم أول حل تمويلي من نوعه في الإمارة لتمويل شراء الوحدات السكنية على الخارطة، بما يسهم في تطوير تجربة المشترين عبر توفير حلول التمويل خلال مختلف مراحل تطوير المشروع. ومن خلال تقديم تمويل يصل إلى 75% من قيمة العقار للعملاء المؤهلين خلال مرحلة الإنشاء وحتى التسليم، نسهم في توسيع فرص تملك المساكن، بالتزامن مع دعم النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي".

ابتكار حلول

قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "لا يقتصر الابتكار في "مدن" على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، بل يشمل أيضاً ابتكار حلول تسهم في جعل تملّك المنازل أكثر سهولة ومرونة.

وتُعد شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير مفهوم تمويل شراء العقارات على الخارطة، من خلال تقديم حل تمويلي مبتكر يرسخ معياراً جديداً في السوق ويفتح آفاقاً أوسع أمام المشترين. ومن خلال تسهيل الوصول إلى مشاريع "مدن" المستقبلية، يسهم هذا الحل في توسيع فرص التملك أمام المشترين المؤهلين، وتعزيز سهولة الدخول إلى السوق العقارية، بما يسهم في دعم نمو القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً للعيش والاستثمار."

وتسهم هذه الشراكة في دعم تطور القطاع العقاري في أبوظبي عبر توفير إطار تمويلي مبتكر يفتح آفاقاً أوسع أمام الاستثمار في مشاريع البيع على الخارطة، ويمنح المشترين من الأفراد والمستثمرين مرونة أكبر في قرارات التملك. كما تجسد هذه المبادرة التزام "مدن" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" المشترك بتطوير حلول استباقية ترتقي بتجربة تملك العقارات، وتمثل رافداً للتطلعات التنموية لإمارة أبوظبي على المدى الطويل.