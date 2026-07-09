«إيميا باور» الإماراتية تتفاوض مع مصر لإنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر

تتفاوض شركة «إيميا باور» الإماراتية مع حكومة مصر، لتنفيذ 3 محطات لتحلية مياه البحر بطاقات تصل لنحو 300 ألف متر مكعب يومياً، بحسب حسين النويس، رئيس الشركة لـ«بلومبرغ».

أضاف النويس أن المفاوضات مع الجانب المصري وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تتضمن المحادثات إنشاء محطتين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى محطة ثالثة على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير هذه المشروعات، وفق نموذج استثماري، يعتمد على تنفيذ «إيميا باور» المحطات بالكامل، وتوفير الاستثمارات اللازمة لها.

تسابق مصر الزمن لتأمين احتياجاتها من المياه العذبة، وتحتاج أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.

ستتولى الشركة الإماراتية أعمال تطوير وتنفيذ المشروعات، بما يشمل مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل، بحسب رئيس المجموعة، الذي أكد أن قطاع تحلية المياه يمثل أحد المجالات التي تحظى باهتمام متزايد من جانب الشركة في ظل ارتفاع الطلب على حلول توفير المياه المستدامة في المنطقة.

تأتي تحركات «إيميا باور» في السوق المصرية بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، حيث قالت وزيرة الإسكان المصرية، رندا المنشاوي، إن قطاع تحلية المياه في مصر يشهد توسعاً كبيراً، لافتة إلى وجود 129 محطة تحلية مياه قائمة حالياً بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1.411 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ نحو 687 ألف متر مكعب يومياً.

كشف النويس أن «إيميا باور» تدرس كذلك دخول السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه والطاقة والبنية التحتية.