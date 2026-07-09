أحمد بن سعيد: دبي تواصل بناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة وتطوراً

في خطوة تعزز الجاهزية الرقمية في دبي، وقّعت دبي الرقمية ومجموعة الإمارات اتفاقية تعاون تتيح للمجموعة الاستفادة من منظومة الخدمات والمنصات الرقمية التي تطورها دبي الرقمية. وستساهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة الموظفين بشكل عام وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم الجاهزية الرقمية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

شهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، ومعالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، ووقّعها مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وأميرة العوضي، نائب رئيس أول لعمليات وأنظمة الموارد البشرية في طيران الإمارات.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من الخدمات الرقمية، ومنصات التمكين الرقمي، وخدمات البيانات والإحصاء، بما يعزز تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، ويوسّع الاستفادة من المنصات الرقمية المشتركة، ويوفر بيئة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عبر منصة «اكس»: شهدتُ اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية بين مجموعة الإمارات ودبي الرقمية، بما يعزز تعاوننا لتطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الموظفين.

وأضاف سموه، تواصل دبي بناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة وتطوراً، تعزز التميز في الخدمات، وتدعم الابتكار، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في التحول الرقمي.

البنية الرقمية أصل استراتيجي

وقال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «تعكس هذه الاتفاقية رؤية دبي في بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، انطلاقاً من قناعة بأن تسريع التحول الرقمي وتحقيق أثره المستدام يتطلب توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة، وبناء نماذج تعاون تحقق قيمة متبادلة لجميع الأطراف».

ومن خلال هذه الشراكة، تتيح دبي الرقمية الاستفادة من منصاتها وقدراتها الرقمية المتقدمة، بما يدعم تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة العمليات، وتسريع تبني التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للتكامل الذي يحقق المنفعة المشتركة، وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصات المشتركة، بما يعزز قدرتها على التطور المستمر والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لمختلف القطاعات في الإمارة. ويؤكد هذا النهج التزام دبي ببناء اقتصاد رقمي تنافسي، وترسيخ بيئة داعمة للابتكار، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه قال: أوليفر جرومان، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات: «نفخر بشراكتنا مع دبي الرقمية في هذه المبادرة النوعية التي تستهدف تحسين تجربة موظفي مجموعة الإمارات من خلال تسريع العمليات والإجراءات، والتمكن من معالجة البيانات في الوقت الفعلي، وتذليل العقبات التي قد تواجههم ما يتيح لهم التركيز على الأمور الجوهرية».

وأضاف أوليفر بقوله: «إن نطاق شراكتنا مع دبي الرقمية يتجاوز مجرد توفير بيئة تشغيلية تتمتع بمستويات عالية من السلاسة والراحة، فهو يتكامل أيضاً ويشكل مثالي مع رؤية دبي التي تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين حياة الناس وكيفية عمل الشركات. ويسرّنا في مجموعة الإمارات دعم هذه الجهود والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ترابطاً، ليس فقط لموظفينا، بل للمدينة والمؤسسات التي تتخذها مقراً لها.»

إطار متكامل للتعاون

وتوفر الاتفاقية إطاراً متكاملاً للتعاون في جهود الاستفادة من المنظومات الرقمية التي طورتها دبي الرقمية، بما يتضمن مستويات أداء عالية المواصفات، وآليات متقدمة للدعم والاستجابة، إلى جانب معايير متقدمة في مجال أمن المعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات دبي نحو توسيع الاستفادة من المنصات الحكومية المشتركة، وتعزيز التكامل بين الجهات، بما يدعم بناء منظومة رقمية أكثر ترابطاً واستدامة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي في الإمارة.