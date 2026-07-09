اقتصادية الشارقة تنظم برنامج «الاقتصادي الصغير»

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وللسنة الثانية على التوالي برنامج «الاقتصادي الصغير»، وهو برنامج تدريبي مخصص لأقارب موظفي الدائرة، يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم بالمفاهيم الاقتصادية بأسلوب تفاعلي مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية المستهدفة.

وأكدت نورا حاجي الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة، أن تنظيم البرنامج للعام الثاني على التوالي يعكس التزام الدائرة بتعزيز دورها المجتمعي، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية قدرات أفراد أسر الموظفين وأقاربهم يمثل امتداداً لرؤية الدائرة في بناء بيئة عمل متكاملة تهتم بالموظف وأسرته.

وأضافت أن الدائرة تحرص من خلال البرنامج على ترسيخ مفاهيم الثقافة الاقتصادية لدى المشاركين، وتعريفهم بأساسيات ريادة الأعمال والادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على استشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وسيتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي تركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، إلى جانب تعريف المشاركين ببيئة الأعمال وأهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي.

وقالت: «نسعى من خلال برنامج (الاقتصادي الصغير) إلى غرس القيم الاقتصادية الإيجابية لدى المشاركين منذ سن مبكرة، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز روح المبادرة لديهم، بما يتماشى مع توجهات الإمارة في إعداد أجيال قادرة على دعم الاقتصاد الوطني».

ومن المتوقع أن يشهد البرنامج تفاعلاً إيجابياً من أقارب الموظفين لما يقدمه من محتوى تعليمي هادف يجمع بين الفائدة والمتعة، ويسهم في استثمار أوقات الإجازة في أنشطة تثري معارفهم وتنمي مهاراتهم في بيئة تعليمية محفزة.