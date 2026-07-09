5 شركات جديدة تنضم لبرنامج «التحدي» التابع للإمارات للألمنيوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن انضمام 5 شركات صناعية كبرى جديدة إلى برنامج «التحدي» الذي تنفذه الشركة لتعزيز الشمولية في القطاع الصناعي. وأشارت إلى انضمام شركات «شنايدر إليكتريك» و«سيراميك رأس الخيمة» و«فيوليا» و«دلتا بلَس» ومجموعة «كناوف» إلى الأعضاء الحاليين في البرنامج، وهم «أدنوك» و«دوكاب» و«حديد الإمارات أركان» و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» و«ستراتا» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و«تكنيب إف إم سي» بهدف تعزيز الشمولية والتنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي في الدولة.

ويركز برنامج «التحدي» الذي أطلقته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2023 على مواجهة التحديات المشتركة التي تشمل تشجيع النساء على العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز أماكن عمل أكثر شمولاً في القطاع الصناعي وتقديم الإرشاد المهني للشابات العاملات في هذا القطاع.

واعتمدت الإمارات للألمنيوم منذ بداية العقد الحالي نهجاً رائداً في تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي، حيث حددت أهدافاً طموحة لتعزيز دور النساء ضمن فرق العمل في الشركة. ويعمل في الشركة حالياً أكثر من 830 امرأة، تشغل أكثر من 60% منهن وظائف في العمليات التشغيلية. كما تتولى النساء ربع المناصب الإدارية في الشركة، وهو الهدف الذي وضعته الشركة في عام 2021 وتم تحقيقه بحلول نهاية عام 2025.

فرصة حقيقية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تتمتع ببيئات عمل أكثر شمولية وتنوعاً تحقق أداءً أقوى وقدرة أكبر على الابتكار والنمو. ويعد تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي فرصة حقيقية لرفع تنافسية الشركات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمجتمعي. ويسعدني انضمام المزيد من الشركات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات إلى برنامج التحدي، بما يعزز جهودنا المشتركة لبناء ثقافة عمل أكثر شمولية تتيح للجميع فرصاً متكافئة للمساهمة والنجاح».

وقالت أمل شادلي، رئيسة شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج: «يتطلب بناء قطاع صناعي أكثر شمولية تعاوناً وثيقاً والتزاماً مشتركاً بين مختلف المؤسسات. ويسرنا الانضمام إلى برنامج التحدي، والعمل جنباً إلى جنب مع نخبة من المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات لتطوير قيادات تتبنى الشمول، وتبادل أفضل الممارسات وتوفر الإرشادات والتوجيه مع إتاحة المزيد من الفرص التي تمكّن المرأة من الازدهار والتقدم. وتسهم هذه الجهود المشتركة في بناء كوادر صناعية نسائية قادرة على قيادة مستقبل القطاع الصناعي».

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة: «تعتبر الشمولية ركيزة أساسية لبناء شركات أقوى ومجتمعات أكثر تماسكاً. ونفخر في سيراميك رأس الخيمة بالانضمام إلى برنامج التحدي التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات تشاركها الرؤية ذاتها. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات وتضافر الجهود، يمكننا توفير مزيد من الفرص للمرأة والمساهمة في رسم مستقبل يعكس فيه قطاعنا تنوع المجتمع الذي يخدمه».

وقال ثيري ديزينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الإمارات العربية المتحدة: «تفخر شركة فيوليا بدعم برنامج التحدي الذي تنفذه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والذي يدعم الشمولية والتنوع وتعزيز دور المرأة في قطاع الصناعات الثقيلة. ونثق بأن مستقبل القطاع الصناعي يجب أن يُبنى على تنوع المواهب والرؤى والقيادات، إذ تؤدي النساء دوراً محورياً في بناء قطاع صناعي أكثر ابتكاراً ومرونة واستدامة».

وقال رومان كروزيت، المدير التنفيذي لشركة دلتا بلَس الشرق الأوسط: «تمكين المرأة ليس خياراً، بل هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً وتوازناً، فحين تقود المرأة بثقة، يتقدم المجتمع بأكمله، وحين تنهض المرأة، ينهض المجتمع بأكمله. وعليه، يسعدني الانضمام إلى برنامج التحدي إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة والطموحة في دولة الإمارات. وأقدّر هذه الفرصة التي تتيح لنا التعلم والتعاون والمساهمة ضمن هذه الشبكة الملهمة من الشركات الأعضاء في البرنامج».

وقال باول بوتون، الرئيس التنفيذي لشركة كناوف في دول مجلس التعاون الخليجي: «يتحقق التقدم عندما تتوحد الجهود حول هدف مشترك. ونفتخر في كناوف بالانضمام إلى برنامج التحدي مؤكدين التزامنا ببناء بيئة عمل تتيح للجميع فرص النمو وتولي الأدوار القيادية وإحداث أثر إيجابي ملموس».