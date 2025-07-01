«أوتو ورلد» تستثمر 45 مليون درهم لتأسيس منشأة في «جافزا»

أعلنت شركة «أوتو ورلد إنترناشونال» الموزّع الإقليمي لشركة «باجاج أوتو الهندية»، عن استثمار 45 مليون درهم في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتمّ توقيع اتفاقية الاستثمار رسمياً بحضور عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وكومار موتيرام لاخاني، رئيس مجلس إدارة شركة «أوتو ورلد»؛ ومونيش لاخاني، المدير العام للشركة؛ وفيشال لاخاني، مدير في «أوتو ورلد».

وتمتد المنشأة على مساحة 162,000 قدم مربعة، وستضم مصنعاً لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم. ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة.

وستساهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرة «أوتو ورلد إنترناشيونال» على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والمتميزة بأسعارها المعقولة وكفاءتها في استهلاك الوقود.

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يُؤكد توسع شركة «أوتو ورلد» على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي تضم اليوم 940 شركة من 88 دولة، وساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم. ونفخر بدعم شركائنا الذين تجمعنا بهم علاقة راسخة وممتدة مثل «أوتو ورلد»، والذين يساهمون في ربط شركات التصنيع العالمية بالأسواق ذات الإمكانات العالية من خلال دبي».

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي. كما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات، باعتبارها مركزاً تجارياً محورياً يربط المصنّعين بالأسواق العالمية. يذكر أن جافزا أسهمت بتسهيل نحو 48 % من حجم حركة تجارة السيارات بدبي خلال 2024.

وتعمل «أوتو ورلد» انطلاقاً من جافزا منذ أكثر من 16 عاماً، مستفيدة من بنيتها التحتية عالمية المستوى لتوزيع دراجات باجاج النارية في نحو 25 دولة. وتتماشى الخطوة مع استراتيجية «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لتطوير قطاع تجارة السيارات بالمنطقة، بما في ذلك خطتها لبناء أكبر سوق سيارات عالميا بدبي، والذي يتوقع أن يضاعف مبيعاتها السنوية الحالية البالغة 6.8 مليارات درهم.