«أيه إس بي كابيتال» تطلق صندوقاً للصكوك العالمية بمركز دبي المالي العالمي

أعلنت «أيه إس بي كابيتال»، شركة إدارة الأصول والثروات، عن إطلاق صندوقها الجديد ASB Global Sukuk Fund للصكوك العالمية بالتعاون مع «أرقام كابيتال».

وصُمم الصندوق ومقره بمركز دبي المالي العالمي وهو خاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية بهدف تحقيق دخل ربحي سنوي مستدام ونمو لرأس المال على المدى الطويل من خلال محفظة متنوعة من الصكوك الاستثمارية المُدارة بشكل نشط. تجمع الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بين الاختيار المنضبط للائتمان والنظرة الكلية للاقتصاد العالمي، بما يهدف إلى إدارة المخاطر، والتحكم في المدة والتعرض إلى انكشافات العوائد.

وقال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «أيه إس بي كابيتال»: «صُمم صندوق ASB Global Sukuk Fund للصكوك العالمية ليلبي المتطلبات الأساسية لبناء محفظة متنوعة ترتكز على أدوات الدخل الثابت والتي بدورها تهدف إلى توفير الاستقرار وتعزيز نمو القيمة على المدى الطويل.

ونلتزم في ASB Capital بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تتماشى مع الأهداف طويلة الأمد لكل من زبائننا من المؤسسات والأفراد. ورغم أن سوق الصكوك تخطى حاجز الـ1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، إلا أنه لم يحظَ بالتمثيل الكافي ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية. ويمثل هذا الصندوق وسيلة منظمة وفعالة للوصول إلى فئة أصول حيوية ومتنامية بشكلٍ متزايد، تستند إلى مقومات مالية متينة وأداء راسخ في مختلف الدورات السوقية».

ومن جهته، قال مهدي بوبوت، المدير التنفيذي ومدير محفظة استراتيجيات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أرقام كابيتال: «تعكس شراكتنا مع «ايه إس بي كابيتال» في هذا الصندوق إيماننا الراسخ بأهمية الصكوك كفئة أصول أساسية في تخصيص محافظ الدخل الثابت عالميًا. لطالما أثبت نهجنا الاستثماري فاعليته عبر مختلف الدورات السوقية. نتطلع إلى توظيف خبرتنا لتزويد المستثمرين بمصدر فريد للعوائد المعدلة حسب المخاطر، ولا سيما في ظل بيئة معدلات ربح متغيرة في وقتنا الحالي».

نمو السوق

وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فمن المتوقع أن يشهد سوق الصكوك العالمية نمواً خلال عام 2025، مدفوعة بتزايد الاحتياجات التمويلية، وتنوع استراتيجيات تخصيص الأصول، وازدياد إقبال المستثمرين، إضافة إلى وجود الإصلاحات التنظيمية الداعمة.

صندوق ASB Global Sukuk Fund متاح الآن للمستثمرين من الشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والمستثمرين الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون إلى الحصول على عرض متنوع ومتميز للدخل الثابت.

وتوفر شركة «ايه إس بي كابيتال» التي تدير عملياتها بأصول تصل قيمتها إلى 4.5 مليارات دولار حلولا استثمارية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. وتركز الشركة على الاستدامة والنمو طويل الأمد.