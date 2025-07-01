شركة إماراتية تطور محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في مدغشقر

وقّعت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» ومقرها دولة الإمارات، والتي تتبع ملكيتها لشركة «ريسورسز إنفستمنت» الاستثمارية في أبوظبي، اتفاقيتين مع حكومة مدغشقر تهدفان إلى تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية الأولى مع وزارة الطاقة والمحروقات في مدغشقر، ستتولى شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» تطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط، إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 25 ميغاواط ساعة، في مدينة مورامانغا.

وتشكّل هذه الاتفاقية الأساس لتوقيع اتفاقية شراء طاقة مستقبلية مع شركة الكهرباء الوطنية «جيراما». ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 12 شهراً. وترسم الاتفاقية الثانية إطار التعاون لتطوير مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 250 ميغاواط. وشهد رئيس جمهورية مدغشقرأندري راجولينا، مراسم التوقيع التي جرت في القصر الرئاسي في إيافولوها.