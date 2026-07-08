5 ملايين ميل من سكاي واردز بانتظار فائزين مفاجآت صيف دبي

أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن إطلاق أحد أكبر عروضه الموسمية ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026، مقدماً لأعضائه فرصة الفوز بحصة من 5 ملايين ميل من أميال سكاي واردز، إلى جانب مكافآت وتجارب حصرية في مجالات التسوق والمطاعم والترفيه.

وخلال الفترة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس 2026، يدخل أعضاء البرنامج الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى شركاء «سكاي واردز إيفريداي» أو عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» في سحب للفوز بـ 10 آلاف ميل لكل فائز، حيث سيتم اختيار 500 فائز، بواقع 250 فائزاً عبر معاملات سكاي واردز إيفريداي و250 عبر المشتريات الإلكترونية المؤهلة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز في طيران الإمارات: «تعد مفاجآت صيف دبي واحدة من أبرز الفعاليات السنوية المنتظرة في المدينة، حيث تجمع بين تجارب التسوق العالمية، والترفيه، والأنشطة العائلية.

ومن خلال هذه الحملة، نمنح أعضاءنا فرصاً إضافية للاستمتاع بكل ما تقدمه دبي، مع مكافأتهم بفرصة كسب أميال سكاي واردز والفوز بها. وسواء كان التسوق داخل المتاجر أو عبر الإنترنت، فإن كل عملية شراء مؤهلة تقرب الأعضاء خطوة إضافية من الفوز بـ10 آلاف ميل من أميال سكاي واردز».

كما يحصل الأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» خلال فترة الحملة على 2000 ميل إضافي عند إجراء أول عملية شراء مؤهلة بقيمة 185 درهماً أو أكثر باستخدام بطاقة «فيزا»، إلى جانب فرصة دخول السحب.

وتوفر الحملة مزايا إضافية لأعضاء البرنامج، تشمل إمكانية كسب ما يصل إلى ميل واحد مقابل كل دولار يتم إنفاقه في دبي مول، والمشاركة في تحديات أسبوعية عبر التطبيق للحصول على مكافآت إضافية.

مكافآت إضافية

يعزز برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تجربة أعضائه خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2026» عبر مجموعة من العروض والمزايا التي تتيح لهم كسب أميال إضافية عند التسوق والسفر والاستفادة من خدمات شركاء البرنامج.

ويحصل أعضاء البرنامج على فرص لمضاعفة مكافآتهم عند التسوق في «دبي مول»، حيث يمكنهم كسب ما يصل إلى ميل واحد من أميال سكاي واردز مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، وفقاً لفئة العضوية، إضافة إلى إمكانية المشاركة في تحديات أسبوعية عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للحصول على فرص إضافية لكسب الأميال خلال فترة المهرجان.

كما يقدم البرنامج عرضاً خاصاً عبر شبكة شركائه العالميين، يتيح للأعضاء الحصول على 50% أميال إضافية عند الإقامة في مجموعة من الفنادق الشريكة، واستئجار السيارات، والإنفاق مع شركات الطيران المشاركة، إلى جانب مشتريات باقات «الإمارات للعطلات».

شروط للاستفادة

ويستمر العرض على الرحلات المكتملة حتى 31 أغسطس 2026، مع إمكانية ربح ما يصل إلى 10 آلاف ميل إضافي لكل شريك، بشرط التسجيل للاستفادة من الحملة، على أن تتم إضافة الأميال الإضافية إلى حسابات الأعضاء خلال 60 يوماً من انتهاء فترة العرض.

ويتيح تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء جمع الأميال تلقائياً عند التسوق وتناول الطعام والإنفاق لدى مئات الشركاء في دولة الإمارات، من خلال ربط ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من «فيزا» أو «ماستركارد».

وتشمل شبكة الشركاء قطاعات متنوعة مثل التجزئة والمطاعم والجمال والعافية والترفيه والصيدليات والبقالة، حيث يمكن للأعضاء كسب ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها لدى معظم الشركاء، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم في قطاعي البقالة والصيدليات.

كما توفر منصة «مول أميال سكاي واردز» للتسوق الإلكتروني إمكانية كسب واستبدال الأميال عند الشراء من مجموعة واسعة من القطاعات والعلامات التجارية العالمية والمحلية، بما يعزز قيمة تجربة التسوق خلال موسم «مفاجآت صيف دبي».